Gündem Beyoğlu Anadolu Lisesinde alkollü ders skandalı Öğretmen Engin Ulusun cinsel istismardan da kaydı var
EĞİTİM

Beyoğlu Anadolu Lisesi’nde alkollü ders skandalı: Öğretmen Engin Ulus’un cinsel istismardan da kaydı var

Beyoğlu Anadolu Lisesi’nde eğitim gören öğrencilerin velileri, derste alkol aldığı iddiasıyla Coğrafya Öğretmeni Engin Ulus hakkında şikayetçi oldu. Veliler coğrafya dersinde bira yapımını yanında getirdiği alkolü içerken anlatan Ulus’un görevden alınmasını talep ediyor. Ulus’un sicilinde cinsel istismar ve tehdit kayıtları yer alıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beyoğlu Anadolu Lisesi’nde alkollü ders skandalı: Öğretmen Engin Ulus’un cinsel istismardan da kaydı var
Beyoğlu Anadolu Lisesi (arşiv)

İstanbul’un en eski kurumlarından Beyoğlu Anadolu Lisesi, büyük bir skandala sahne oldu. İddiaya göre Coğrafya Öğretmeni Engin Ulus, derse elindeki alkol şişesiyle girdi. Müfredat dışına çıkarak ‘bira’ yapımını anlatan Ulus, o sırada beraberinde getirdiği alkolü içmeye başladı.

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Öğrenciler durumu velilerine anlatınca ortaya çıktı

Skandal sonrası sınıftaki öğrenciler durumu velilerine bildirdi. Ebeveynler soluğu okul yönetiminde alarak, çocuklarına kötü örnek teşkil ettiği ve alkole özendirdiği gerekçesiyle Ulus hakkında şikayetçi oldu.

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Taciz ve istismar kaydı var

Öte yandan Ulus’un 2009 yılında görevli olduğu Çanakkale’deki bir okulda hakkında cinsel istismar ve tehdit kayıtlarının siciline işlendiği öğrenildi.

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