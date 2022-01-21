Gündem Online derste alkol skandalı Öğretmen Engin Ulusun cinsel istismardan da kaydı var
EĞİTİM

Online derste alkol skandalı: Öğretmen Engin Ulus’un cinsel istismardan da kaydı var

Beyoğlu Anadolu Lisesi’nde eğitim gören öğrencilerin velileri, derste alkol aldığı iddiasıyla Coğrafya Öğretmeni Engin Ulus hakkında şikayetçi oldu. Veliler online coğrafya dersinde bira yapımını alkol içerken anlatan Ulus’un görevden alınmasını talep ediyor. Ulus’un sicilinde cinsel istismar ve tehdit kayıtları yer alıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Online derste alkol skandalı: Öğretmen Engin Ulus’un cinsel istismardan da kaydı var
Beyoğlu Anadolu Lisesi (arşiv)

İstanbul’un en eski kurumlarından Beyoğlu Anadolu Lisesi, büyük bir skandala sahne oldu. İddiaya göre Coğrafya Öğretmeni Engin Ulus, online derse elindeki alkol şişesiyle girdi. Müfredat dışına çıkarak ‘bira’ yapımını anlatan Ulus, o sırada alkol içmeye başladı.

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Öğrenciler durumu velilerine anlatınca ortaya çıktı

Skandal sonrası öğrenciler durumu velilerine bildirdi. Ebeveynler konuyu okul yönetimine taşıyarak, çocuklarına kötü örnek teşkil ettiği ve alkole özendirdiği gerekçesiyle Ulus hakkında şikayetçi oldu.

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Taciz ve istismar kaydı var

Öte yandan Ulus’un 2009 yılında görevli olduğu Çanakkale’deki bir okulda hakkında cinsel istismar ve tehdit kayıtlarının siciline işlendiği öğrenildi.

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