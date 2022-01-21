Online derste alkol skandalı: Öğretmen Engin Ulus’un cinsel istismardan da kaydı var

İstanbul’un en eski kurumlarından Beyoğlu Anadolu Lisesi, büyük bir skandala sahne oldu. İddiaya göre Coğrafya Öğretmeni Engin Ulus, online derse elindeki alkol şişesiyle girdi. Müfredat dışına çıkarak ‘bira’ yapımını anlatan Ulus, o sırada alkol içmeye başladı.
Öğrenciler durumu velilerine anlatınca ortaya çıktı
Skandal sonrası öğrenciler durumu velilerine bildirdi. Ebeveynler konuyu okul yönetimine taşıyarak, çocuklarına kötü örnek teşkil ettiği ve alkole özendirdiği gerekçesiyle Ulus hakkında şikayetçi oldu.
Taciz ve istismar kaydı var
Öte yandan Ulus’un 2009 yılında görevli olduğu Çanakkale’deki bir okulda hakkında cinsel istismar ve tehdit kayıtlarının siciline işlendiği öğrenildi.