Beyoğlu’nda polisin ‘dur’ ihtarına uymayan motosikletli silahını çöpe sakladı: O anlar kamerada

12:4910/10/2025, Cuma
IHA
Zanlının motosikletini park ettikten sonra ruhsatsız silahını çöpe saklayıp kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan ve üzerindeki silahı çöpe saklayan motosikletli, yaşanan kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı. Sultangazi’de gerçekleştirilen denetimde ise otomobilde uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından 8 Ekim’de il genelinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde saat 18.00 sıralarında Beyoğlu’nda polis ekipleri, şüphelendiği bir motosiklet sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. Motosikletli ihtarın ardından kaçmaya başlayınca polis ile aralarında kovalamaca yaşandı. Motosikletindeki silahı çöpe saklayan şahıs koşarak olay yerinden uzaklaşırken, motosiklet polis ekiplerince terk edilmiş halde bulundu. Çalışmaların devamında şüpheli A.D., ruhsatsız tabanca ile birlikte Hacı Ahmet Mahallesi’nde yakalandı. Motosikletlinin aracını park ederek silahını çöpe sakladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.



Gündem / İstanbul
10 Ekim, Cuma


Sultangazi’de 23 kilo 740 gram uyuşturucu ele geçirildi


Öte yandan, aynı gün yapılan denetimlerde saat 22.45 sıralarında Sultangazi’de bir araç şüphe üzerine durduruldu. Araçta bulunan E.S. ve H.B. isimli şüphelilere yönelik yapılan kontrolde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta yapılan aramalarda ise 23 kilo 740 gram marijuana ve bin 285 TL para bulundu.


Yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



