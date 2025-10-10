Eskişehir'de vahşet: 1,5 yaşındaki çocuğu boynundan yaraladı, evini yakmaya kalktı

Hatırlamadığını öne sürdü

Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın duruşmasına Habib Kara tekerlekli sandalyeyle getirilirken, 1,5 yaşında çocuğun ailesi, komşular ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Sanık Habib Kara, olay gününü hatırlamadığını söyledi. Kendisine komplo kurulduğunu öne süren Kara, “Ben böyle bir suç işlediğime inanmıyorum. 2,5 sene önce evladını kaybetmiş bir insan olarak İsmail tarafından bana komplo kurulduğunu düşünüyorum. İsmail ile bir anlaşmazlığım yoktur. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum” dedi.