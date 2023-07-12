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Biden'ın F-16'ların satışına inancı tam

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'ye F-16'ların satışına inancının tam olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün gerçekleştirdiği NATO Vilnius Zirvesi'ndeki basın toplantısında konuya ilişkin, ''Temennimiz odur ki olumlu bir neticeyi alırız. Her zamankinden daha umutluyum'' ifadelerini kullanmıştı.

21:20 . 12/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'ye F-16'ların satışına inancının tam olduğunu söyledi.


ABD Dışişleri Bakanlığı desteği açıklamıştı


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


İsveç'in NATO üyeliği ile F-16 satışının iki ayrı konu olduğunu aktaran Miller, "F-16'ların satışı konusunda bir süredir Türkiye'yi desteklediğimizi kamuya açıkladığımız gibi, özel görüşmelerde onlara da söylüyoruz. Fakat biz her ne kadar inanmasak da bu konunun oradaki NATO üyeliğiyle bağlantılı olması gerektiğine inanan bir grup Kongre üyesi var." ifadelerine yer verdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan da umutluyum demişti


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi. ABD ile F-16 sürecini değerlendiren Erdoğan, ''Biden konunun takipçisi olacağının sözünü verdi. Temennimiz odur ki olumlu bir neticeyi alırız. Her zamankinden daha umutluyum'' ifadelerini kullandı.


#F-16
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#ABD
#satış
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