Bildiri soruşturması: 6 emekli amiral ve 1 emekli general ifadeye çağırıldı

Hükümeti hedef alan darbe imalı bildiri hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 7 emekli amiralin evinde, sabah saatlerinde arama yapılmıştı.
Haklarında gözaltı kararı yok
Evlerindeki dijital materyallere el konulan ve haklarında gözaltı kararı olmayan 6 emekli amiral ile 1 emekli general, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifade vermeye çağrıldı.
4 Nisan'da soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan'da, bazı emekli amirallerin yayımladığı 'Montrö Bildirisi'ne ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.