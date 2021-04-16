Bildiri soruşturması: 6 emekli amiral ve 1 emekli general ifadeye çağırıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Kur'an kurslarının kapatılması asla söz konusu olamaz

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'de Kur'an kurslarının kapatılması hakkında, 'Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının açıklanmasından önce bazı kimseler kışkırtıcı açıklamalarda bulunmuşlar. Bana verilen bilgiye göre KKTC'de öyle bir mesele olamaz. Bu çok hassas bir konudur, düzeltilmesi ve spekülasyona son verilmesi en büyük dileğim. Burada inanç özgürlüğü, ibadet özgürlüğü var' ifadelerini kullandı.