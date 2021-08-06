Bilecik'teki kazıda bulunan hayvan figüründe 9 bin yıllık parmak izi

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Türkiye Olimpiyat Oyunları'nda tarih yazıyor: Hangi branşta kaç madalya kazandık?

Türkiye, Tokyo'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda önemli başarılara imza attı. Birçok branşta ilk defa madalya kazanan sporcularımız, olimpiyatları takip eden sporseverlerin takdirini kazandı. Türkiye bugün itibarıyla 10 madalya elde etti. Ülkemiz, boksta da iki madalya almayı garantiledi. O madalyaları da eklediğimizde 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 12 madalyalık başarı elde ettik.