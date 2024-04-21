Bilge Yılmaz İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevini yürüten Bilge Yılmaz, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Yılmaz yaptığı paylaşımda Genel Başkan Meral Akşener'in altılı masa sürecinin kötü müzakereyle yürüttüğünü ifade ederek, "Bir yılı aşkın süredir yapılan yanlış tercihler beni İYİ Parti'den ayrılmaya ve ülkemiz için yeni bir yapı altında çalışmaya itiyor" dedi.