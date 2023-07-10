‘Bilim Park Çarşamba’ yaz boyunca açık

Samsun’un birçok ilçesinden Bilim Park Çarşamba’ya akın eden okulların öğrencileri, derslerini açık havada bilimsel ünitelerde gözlemleyerek gerçekleştirdiler. Okulların açık olduğu dönem boyunca randevu sistemi ile öğrencileri ağırlayan Bilim Park Çarşamba, yaz dönemine girilmesi ile birlikte haftanın her günü 13.00-20.00 saatleri arasında bilim meraklılarını bekliyor. Bilim Park Çarşamba’da çocukların, derslerinde 3 boyutlu olarak gördükleri kavramları bizzat deneyerek ve yaparak öğrenip keşfedecekleri birçok bilimsel ünite bulunuyor. Aynı zamanda Çarşambalı Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer’i anmak ve gençlerin uçak teknolojilerine olan merakını arttırmak amacıyla F4 tipi savaş uçağı da Bilim Parkı’nda yer alıyor.