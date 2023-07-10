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‘Bilim Park Çarşamba’ yaz boyunca açık

Samsun’un Çarşamba Belediyesi tarafından ilçede bilim kültürünü yaygınlaştırmak, toplumun bilime olan ilgi ve merakını artırmak amacıyla ilçeye kazandırılan Bilim Park Çarşamba, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Dönemi’nde 11 bin öğrenciyi ağırladı.

04:00 . 10/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
‘Bilim Park Çarşamba’

‘Bilim Park Çarşamba’

Samsun’un birçok ilçesinden Bilim Park Çarşamba’ya akın eden okulların öğrencileri, derslerini açık havada bilimsel ünitelerde gözlemleyerek gerçekleştirdiler. Okulların açık olduğu dönem boyunca randevu sistemi ile öğrencileri ağırlayan Bilim Park Çarşamba, yaz dönemine girilmesi ile birlikte haftanın her günü 13.00-20.00 saatleri arasında bilim meraklılarını bekliyor. Bilim Park Çarşamba’da çocukların, derslerinde 3 boyutlu olarak gördükleri kavramları bizzat deneyerek ve yaparak öğrenip keşfedecekleri birçok bilimsel ünite bulunuyor. Aynı zamanda Çarşambalı Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer’i anmak ve gençlerin uçak teknolojilerine olan merakını arttırmak amacıyla F4 tipi savaş uçağı da Bilim Parkı’nda yer alıyor.


Karadeniz'i sağanak vurdu: Samsun'da sel sularına kapılan engelli kadın hayatını kaybetti
Karadeniz'i sağanak vurdu: Samsun'da sel sularına kapılan engelli kadın hayatını kaybetti

Ordu, Samsun, Giresun, Tokat ve Düzce'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ordu'da dün gece etkili olan sel ve heyelan nedeniyle iş makinesi ve araçlar toprak altında kaldı. Ev ve iş yerlerini su basarken, bazı yollar ulaşıma kapatıldı. Mahsur kalan vatandaşların yardımına AFAD ekipleri yetişti. Kapanan Karadeniz Sahil Yolu havadan görüntülendi. Samsun'un Çarşamba ilçesinde, dün akşam sağanak sonrası derenin taşması ile sel sularına kapılan engelli Türkan Yılmaz'ın (45) cansız bedenine ulaşıldı. Tokat’ta sağanak yağış nedeniyle birçok dükkanı su bastı, bazı dükkanlardaki ürünler zarar gördü. Düzce'de yağışların etkili olduğu ilçede köy yollarında yaşanan heyelanlar nedeniyle yollar kapandı.Öte yandan Düzce’nin Akçakoca ilçesinde ise bugün fırtına beklendiğinden plajlarda denize girmek yasaklandı.


#Bilim Park Çarşamba
#Etkinlik
#Eğitim
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