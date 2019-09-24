Bilinçsiz su kullanımı tarım arazileri için büyük tehdit: Dinar'da 1 kilometrelik yarık oluştu Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki tarım arazisinde, yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ve yer yer 5 metre derinliğinde oluşan yarık, köylüleri tedirgin etti. AFAD yetkilileri, kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle yeraltı sularının zamanla azalmasına bağlı olarak arazide deformasyonların oluştuğunu bildirdi.

Haber Merkezi 24 Eylül 2019, 17:05 Son Güncelleme: 24 Eylül 2019, 17:19 AA