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AFYONKARAHİSAR

Bilinçsiz su kullanımı tarım arazileri için büyük tehdit: Dinar'da 1 kilometrelik yarık oluştu

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki tarım arazisinde, yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ve yer yer 5 metre derinliğinde oluşan yarık, köylüleri tedirgin etti. AFAD yetkilileri, kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle yeraltı sularının zamanla azalmasına bağlı olarak arazide deformasyonların oluştuğunu bildirdi.

Haber Merkezi AA
Tarım arazisinde 1 kilometrelik yarık oluştu.
Tarım arazisinde 1 kilometrelik yarık oluştu.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki tarım arazisinde, yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ve yer yer 5 metre derinliğinde yarık oluşması üzerine bölgede inceleme başlatıldı.

İlçeye bağlı Doğanlı köyünde tarlalarında derin yarıkların oluştuğunu görünce endişelenen köylüler, durumu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğüne bildirdi.

AA
AFAD ekiplerinin bölgede yaptığı incelemede, yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki oluşumun derinliğinin bazı yerlerde 5 metreyi bulduğu tespit edildi.

Bilinçsiz su kullanımı arazide deformasyonların oluşturdu

Yetkililerin hazırlayacağı raporu, AFAD Başkanlığına sunacağı öğrenildi.

AA
AFAD yetkilileri, kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle yeraltı sularının zamanla azalmasına bağlı olarak arazide deformasyonların oluştuğunu bildirdi.

Arazinin doldurulması için çalışma yapılacak

Benzeri durumların, önceki yıllarda yakın çevredeki Haydarlı beldesi ile Bolvadin ve Sultandağı ilçelerinde de görüldüğü belirtildi.

AA
Öte yandan Dinar Kaymakamlığı tarafından arazideki oluşumun doldurulması için çalışma yapılacağı ifade edildi.

Tarım arazisinde 1 kilometrelik yarık oluştu
FOTOĞRAF 9
Title
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki tarım arazisinde, yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ve yer yer 5 metre derinliğinde yarık oluşması üzerine bölgede inceleme başlatıldı.
Title
İlçeye bağlı Doğanlı köyünde tarlalarında derin yarıkların oluştuğunu görünce endişelenen köylüler, durumu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğüne bildirdi.
Title
AFAD ekiplerinin bölgede yaptığı incelemede, yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki oluşumun derinliğinin bazı yerlerde 5 metreyi bulduğu tespit edildi.
Title
Yetkililerin hazırlayacağı raporu, AFAD Başkanlığına sunacağı öğrenildi.
Title
AFAD yetkilileri, kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle yeraltı sularının zamanla azalmasına bağlı olarak arazide deformasyonların oluştuğunu bildirdi.
Title
Benzeri durumların, önceki yıllarda yakın çevredeki Haydarlı beldesi ile Bolvadin ve Sultandağı ilçelerinde de görüldüğü belirtildi.
Title
Öte yandan Dinar Kaymakamlığı tarafından arazideki oluşumun doldurulması için çalışma yapılacağı ifade edildi.
Title
.
Title
.
Tarım arazisinde 1 kilometrelik yarık oluştu
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki tarım arazisinde, yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ve yer yer 5 metre derinliğinde yarık oluşması üzerine bölgede inceleme başlatıldı.

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