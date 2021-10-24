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MUĞLA

Bill Gates Bodrum'u karış karış gezdi: Lüks yatı limana sığmadı

Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan, teknoloji şirketi Microsoft’un kurucusu Bill Gates, lüks yatıyla Bodrum’a demir attı. Gates, Bodrum Kalesini ziyaret ederek, tarihi kaleyi karış karış gezdi.

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Haber Merkezi İHA
Bill Gates Bodrumu karış karış gezdi: Lüks yatı limana sığmadı
Bill Gates Bodrum'u karış karış gezdi

Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan, teknoloji şirketi Microsoft’un kurucusu Bill Gates, lüks yatıyla Bodrum’a demir attı. Gates, Bodrum Kalesini ziyaret ederek, tarihi kaleyi karış karış gezdi.

YATI LİMANA SIĞMADI


Lana isimli yatla Aydın’ın Kuşadası ilçesine gelen Gates, İzmir’deki Efes Antik Kenti’ni gezdikten sonra rotasını Bodrum’a çevirdi. Sabahın ilk ışıklarında Bodrum limanına yakın bir noktaya demirleyen 107 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki ’Lana’ isimli lüks yat, limana sığmadığı için liman dışına demir attı.



2,5 SAAT KALEDE KALDI


Haftalık kirası 1 milyon 800 bin euroluk yat ile Bodrum açıklarına demirleyen “Lana” isimli süper lüks yattan tekneye geçen Bill Gates, Bodrum limanına geldi. Korumalar eşliğinde Bodrum Kalesi’ne giriş yapan Gates, yaklaşık 2,5 saat kalede kaldı. Kalenin her köşesini gezen Bill Gates’in Bodrum Kalesi’ne hayran kaldığı, bol bol fotoğraf çekip kale içerisinde bulunan Su Altı Arkeoloji Müzesini de gezdiği öğrenildi.


KORUMANIN YAPTIĞI HARAKETLER ŞAŞIRTTI


Bodrum Kalesi’ne giriş yaptığı esnada 8 koruma Gates’e eşlik etti. Korumalardan bazıları gazetecilerin görüntü çekmemesi için engel olmaya çalıştı. Gazetecileri engellerken ilginç hareketler yapan bir koruma ise dikkatlerden kaçmadı.

Bill Gates'e Müslüman damat: İslami usullere göre evlendiler imam nikahı kıydılar
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Microsoft’un kurucusu, ABD’li milyarder Bill Gates ile Melinda Gates’in 25 yaşındaki kızı Jennifer, Mısırlı Nayel Nassar’la önce imam nikahı kıydı, ertesi gün ise resmi nikahla evlendi.<br>
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İndependent'in haberine göre; Jennifer Gates, 30 yaşındaki Müslüman jokey Nassar’la cuma akşamı Gates ailesinin New York’un North Salem bölgesindeki 16 milyon dolarlık çiftlik evinde önce imam nikahıyla evlendi.<br>
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Dini nikahın ardından Cumartesi öğleden sonra da, 300 kişilik bir törenle bu kez New York’un Westchester bölgesindeki evlerinde resmi nikah töreni yapıldı.<br>
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Cumartesi günkü nikah töreninin ardından, Jennifer’ın, babası Bill Gates ile Elton John’un “Can you feel the love tonight?” (Bu gece aşkı hissedebiliyor musun?) şarkısı eşliğinde dans etti.<br>
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Şampiyon bir binici olan Jennifer Gates’in Vera Wang tasarımı bir gelinlikle evinden çıkarken, hepsi yeşil giyinen 9 nedimenin kendisine eşlik ettiği, gülümseyerek fotoğraf çektirdikleri görüldü.<br>
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Jennifer Gates, beyaz bir çiçek buketi tercih ederken, nedimelerden birinin gelinin uzun duvağını tuttuğu da dikkati çekti.<br>
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Nikah seremonisine yürürken, Bill ve Melinda Gates’in kızlarına eşlik ettiği belirtildi. Nikah töreni ve kokteyl sırasında çekilen fotoğraflarda Bill Gates’in smokin, gelinin annesi Melinda Gates’in ise mor bir elbise giydiği göze çarptı.<br>
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Bill Gates'e Müslüman damat: İslami usullere göre evlendiler imam nikahı kıydılar
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in kızı Jennifer Gates, önceki gün Mısırlı Nayel Nassar ile dünyaevine girdi. Çiçeği burnunda çift önce Müslüman damadın isteğiyle imam nikahı kıydı, ertesi gün ise resmi nikahla evlendi. Düğüne 300 civarında kişi katırken, törene dünya basını büyük ilgi gösterdi.


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