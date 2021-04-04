Gündem Binali Yıldırım Bu bildiriyi ciddiye almak 15 Temmuz kahramanlarına haksızlık olur
POLİTİKA

Binali Yıldırım: Bu bildiriyi ciddiye almak 15 Temmuz kahramanlarına haksızlık olur

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 103 emekli amiralin yayınladığı sözde bildiriye, "15 Temmuz gecesi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı makamında bulunan, taşıdığı üniformanın gerektirdiği cesareti gösteremeyen birinin imzaladığı, içinde "Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası" ifadesi geçen bildiriyi gereğinden fazla ciddiye almak 15 Temmuz kahramanlarına haksızlık olur" sözleriyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi Diğer
Binali Yıldırım: Bu bildiriyi ciddiye almak 15 Temmuz kahramanlarına haksızlık olur
Binali Yıldırım

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 103 Emekli Amiralin küstah tehdit bildirisine sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Yıldırım paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz gecesi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı makamında bulunan, taşıdığı üniformanın gerektirdiği cesareti gösteremeyen birinin imzaladığı, içinde "Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası" ifadesi geçen bildiriyi gereğinden fazla ciddiye almak 15 Temmuz kahramanlarına haksızlık olur.

Ancak bilinmelidir ki, darbeci zihniyetin demokrasimizi ve bağımsızlığımızı yok etmeye hiçbir şekilde gücü yetmeyecek.

YARGI GEREĞİNİ YAPACAKTIR

Aziz Türk Milleti; istiklalini, bayrağını ve vatanını canından çok sevdiğini 15 Temmuz gecesi tüm dünyaya göstermiştir. Bundan sonra da gösterecektir. Türkiye, bir hukuk devletidir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasasına, demokrasisine karşı olabilecek her türlü toplu bildiri hakkında yargı gereğini yapacaktır.

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