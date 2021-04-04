Gündem Binali Yıldırımdan bildiride imzası olan ve 15 Temmuz gecesi makamını terk eden Bülent Bostanoğluna sert tepki Üniformanın gerektirdiği cesareti gösteremedin
POLİTİKA

Binali Yıldırım’dan bildiride imzası olan ve 15 Temmuz gecesi makamını terk eden Bülent Bostanoğlu’na sert tepki: Üniformanın gerektirdiği cesareti gösteremedin

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 103 emekli amiralin yayınladığı sözde bildiriye ilişkin yaptığı açıklamada, bildiride imzası olan isimlerden Bülent Bostanoğlu’na tepki gösterdi. Yıldırım açıklamasında, "Taşıdığı üniformanın gerektirdiği cesareti gösteremeyen birinin imzaladığı bildiri" diyerek 15 Temmuz gecesi makamını terk edip kayıplara karışan dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu’nu işaret etti.

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Binali Yıldırım’dan bildiride imzası olan ve 15 Temmuz gecesi makamını terk eden Bülent Bostanoğlu’na sert tepki: Üniformanın gerektirdiği cesareti gösteremedin
Binali Yıldırım

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 103 Emekli Amiralin küstah tehdit bildirisine sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Yıldırım paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz gecesi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı makamında bulunan, taşıdığı üniformanın gerektirdiği cesareti gösteremeyen birinin imzaladığı, içinde "Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası" ifadesi geçen bildiriyi gereğinden fazla ciddiye almak 15 Temmuz kahramanlarına haksızlık olur.

Ancak bilinmelidir ki, darbeci zihniyetin demokrasimizi ve bağımsızlığımızı yok etmeye hiçbir şekilde gücü yetmeyecek.

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YARGI GEREĞİNİ YAPACAKTIR

Aziz Türk Milleti; istiklalini, bayrağını ve vatanını canından çok sevdiğini 15 Temmuz gecesi tüm dünyaya göstermiştir. Bundan sonra da gösterecektir. Türkiye, bir hukuk devletidir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasasına, demokrasisine karşı olabilecek her türlü toplu bildiri hakkında yargı gereğini yapacaktır.

Bülent Bostanoğlu makamını terk edip kayıplara karışmıştı

Binali Yıldırım’ın açıklamasında “15 Temmuz gecesi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı makamında bulunan, taşıdığı üniformanın gerektirdiği cesareti gösteremeyen” diyerek işaret ettiği kişi olan dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, o gece Ankara’da olağan dışı gelişmeler yaşandığına ilişkin haberler alınca makamını terk etmiş ve bir süre kayıplara karışmıştı.


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