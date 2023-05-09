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Binali Yıldırım: Bu seçim bu milletin evlatlarının geleceğinin seçimi

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Ankara'nın Akyurt ilçesinde oto galericileri ziyaret etti. Esnafın otomotiv sektörüne ilişkin taleplerini dinleyip notlar alan Yıldırım, yaklaşan seçimler öncesi esnafın oyunu isteyerek, "Bu seçim, bu milletin evlatlarının geleceğinin seçimi. Bu seçim, yeni yüzyılda tam bağımsız Türkiye'nin seçimi" dedi.

15:03 . 9/05/2023 Salı
DHA
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, halkın beklentileriyle çözümlerin örtüşmesini sağlamanın tecrübe ve dertlenme işi olduğunu belirterek, "Türkiye'de sol, laf konusunda uzmanlaşmıştır. Halk sola iktidarı vermediği için onlar konuşmada uzman oldu. Biz de iş yapmakta uzman olduk. O kadar farkımız var. Ne diyorlar; 'Sana söz'. Unutmayın söz uçar, eser kalır. Bu seçim, ne hikmetse Türkiye'den başka herkesi ilgilendirmeye başladı. Bu nasıl bir iş? Amerikalılar burada oy mu kullanacak? Fransızlar, Almanlar oy mu kullanacak? Kandil'dekiler oy mu kullanacak? Suriye'deki YPG/PYD oy mu kullanacak? Avrupa ve Amerika'daki FETÖ'cüler oy mu kullanacak? Bunlar kendilerini parçalıyor; 'gidin destekleyin' diye. Kimi destekleyin; Kemal Bey'i. Tayyip Bey, bunlara rest çekiyor; 'Türkiye eski Türkiye değil kardeşim' diyor. 'Uçak vermezsen uçağımı yaparım, tank vermezsen tankımı yaparım, gemi vermezsen gemimi yaparım. Kendi göbeğimi kendim keserim. Ben sana muhtaç değilim' deyince bunların kimyası bozuluyor" diye konuştu.
"HDP, PKK'NIN yeşile boyanmış şekli"
Yıldırım, konuşmasının devamında, "Karşımızdaki rakip diyor ki; 'Teröristlerin bize oy vereceğini, destekleyeceğini nereden çıkardınız'? Kargalar güler buna. 'Biz onların desteğini istemiyoruz' diyorlar. Onların desteğini istemiyorsan HDP ile neden anlaştın? HDP, PKK'nın yeşile boyanmış şekli. HDP'nin iradesi yok. İrade dağda. Milletvekillerini bile dağ belirliyor. Dağ diyor ki; 'Şunu destekleyeceksin'. Onu destekliyor. Böyle bir şey olur mu, çocuk mu kandırıyorsun? Bu seçim, bu milletin evlatlarının geleceğinin seçimi. Bu seçim, yeni yüzyılda tam bağımsız Türkiye'nin seçimi. Tayyip Erdoğan, eskiler gibi bunlara, 'Yes sir' deyip onlar konuşmadan konuşmayan bir Türkiye olsaydı, bizi el üstünde tutarlardı. Biz bu milletin başını öne eğdirecek bir şey yapamayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını Siirtlilere ileten Binali Yıldırım seçim için destek istedi: Eniştenize sahip çıkacak mısınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını Siirtlilere ileten Binali Yıldırım seçim için destek istedi: Eniştenize sahip çıkacak mısınız

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Siirt'te konuştu. Artık güvenlik sorunumuz olmadığını belirten Yıldırım , "Terör olmadığına göre, milletimizin şahlanarak ayağa kalkma zamanıdır." dedi. Erdoğan'ın kendisine, "Ben de her gün üç il geziyorum, enişteleriyim. Oraya gidemedim, sen git ama kulağım Siirt'in sonuçlarında olacak ondan sonra inşallah en kısa zamanda Siirt'e geleceğim.' dediğini aktaran Yıldırım, "Onun için bir kez daha soruyorum, eniştenize ele güne karşı, okyanus ötesine karşı, terör örgütlerine karşı, gitmesini isteyen Avrupalılara karşı sahip çıkacak mısınız? 14 Mayıs'ta en güçlü desteği verecek misiniz?" ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım: Bu seçim artık Türkiye'nin seçimi olmaktan çıktı
Binali Yıldırım: Bu seçim artık Türkiye'nin seçimi olmaktan çıktı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs seçimlerinin bugüne kadar yapılan hiçbir seçime benzemediğini belirten Yıldırım, "Bu seçim artık Türkiye'nin seçimi olmaktan çıktı. Amerika, Avrupa, Orta Doğu herkes bu seçimle ilgileniyor. Merak ettiklerinden, sevdiklerinden mi zannediyorsunuz? Bizim karşı adaya bir sözümüz yok ama o adayın iradesi dışında bir yapılanma, bir yönlendirme mevcuttur, terör örgütleriyle sınırlı değildir, onun arkasındaki sahipleri de işin içine girmiştir. Aslında yedili, altılı filan değil, on ikiye kadar çıkıyorsunuz. Dünyanın birçok yerinden maalesef böyle bir haksız rekabet oluşmuştur ama bunların unuttuğu şey Türk milletidir" dedi.


#Binali Yıldırım
#AK Parti Genel Başkan Vekili
#2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi
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