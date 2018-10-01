TBMM Başkanı: Kimse meclisin sesini kısamaz

TBMM'nin 27. Dönem 2. Yasama Yılı sunuş konuşmasını TBMM Başkanı Binali Yıldırım yaptı.

Kimsenin TBMM'nin sesini kısamayacağının altını çizen Yıldırım, "İstiklal Savaşı'nın en zor günlerinde ve 15 Temmuz gecesi Gazi Meclis dimdik ayakta durmuştur" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Kimse TBMM'nin sesini kısamaz. Milli iradenin temsilcileri olan bizler bu yüce çatı altında yeni yasama dönemine başlamış bulunuyoruz. Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyor hepinizi sevgiyle selamlıyorum.

"Bu meclis her zaman bir çare kapısı olmuştur"

Necip milletimizin birliğinin kardeşliğinin somut bir ifadesi olan bu meclis her zaman bir çare kapısı olmuştur. Burada sadece sorunlar değil, çözüm yolları da konuşulacaktır.

"Herkes o gece istikbaline sahip çıktı"

Kahraman meclis İstiklal Savaşı'nın en zor günlerinde isabetli kararlar almıştır. FETÖ'cü hainler 15 Temmuz gecesi ağır silahlarla harekete geçtiler. Gazi Meclis o gece dimdik ayakta durdu. Herkes o gece istiklaline sahip çıktı.

"Milli meselelerde asla ihtilafa düşemeyiz"

Bizler gücümüzü milletten alıyoruz. Milletimize, devletimize, demokrasimize yöneltilen her saldırı bundan sonra da karşısında bu yüce Meclis'i bulacaktır. Zaman zaman tartışırız. Esas olan müzakere edip, sonunda doğruyu bulmaktır. Bunlar çoğulcu demokrasinin gereğidir. Milli meselelerde asla ihtilafa düşemeyiz.

"Dünyaya söyleyecek sözü olan bir milletin evlatlarıyız"

Aziz milletimiz bu çatı altında yaptığımız faaliyetleri büyük bir dikkatle takip etmektedir. Güçlünün hukukun üstünlüğünün yaygınlaştığı bir dünya düzeni görüyoruz. Türkiye mazlumların haklarını savunmaya devam ediyor. Biz dünyaya söyleyecek sözü olan bir milletin evlatlarıyız. Umudunu bize bağlamış milyonlarca insanı gözardı edemeyiz.

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Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yeni sistemin ilk milletvekilleri de bizler olarak TBMM'de sistemin ruhuna uygun olarak yasama, denetim odaklı çalışmalarımızı yürüteceğiz.

"Kadın vekillerimizin oranı yüzde 25 artmıştır"

Bu yasama Meclisinde milletvekili sayımız 600 olmuştur. 4 arkadaşımızın icrada görev almasıyla bu sayı 596'ya inmiş, 104 kadın milletvekili görev almıştır. Kadın milletvekillerimizin oranı yüzde 25 artmıştır.

"Coğrafya bir kaderdir"

Coğrafya bir kaderdir. Bizde zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Son zamanlarda ekonomimizde ağırlıklı olarak küresel kaynaklı bazı sıkıntıların yaşandığını biliyoruz. Ülkemiz benzeri sıkıntılarla geçmişti de karşılamış ve üstesinden gelmeyi bilmiştir. Kısa zamanda bu ve benzeri sorunların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Yüce Meclisimizin üstüne düşeni yapacağına inanıyorum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etme görevimizi sürdüreceğiz.

TBMM'nin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere devletimiz ve milletimiz için hizmet eden bütün devlet büyüklerine Allah'tan rahmet diliyorum, hayatta olanlara hürmetlerimi sunuyorum, bölücü terör örgütlerine karşı şehit olan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Etkin ve verimli bir yasama yılı geçireceğimize inanıyorum.

Aziz Türk milleti hep payidar olacaktır.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te