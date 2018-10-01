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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te

TBMM'nin 27. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi törenle Meclis'e geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 2. Yasama Yılı bugün yapılacak toplantıyla yeni yasama yılı başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclise geldi.

Celal Adan tarafından karşılandı

Başkan Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından askeri törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Tören Birliği kıtasını selamlayan Erdoğan, daha sonra Genel Kurul Salonu'na geçti.

Öte yandan Suriyeli bir işadamı, Erdoğan'a Şeref Holü'nde el yapımı ipek aba hediye etti.

Erdoğan, Genel Kurulda 27. Dönem 2. Yasama Yılı açılış konuşmasını yapacak.

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