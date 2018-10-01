Rekor hala 1957’de

TBMM 27. Dönem 2. Yasama Yılı için bugün toplanıyor. 24 Haziran seçimlerinin ardından 550’den 600’e çıkan vekil sayısı ile yeni dönemde Meclis’teki resmen başlayacak Meclis’i yoğun bir çalışma temposu bekliyor.

Türkiye’nin toplam vekil sayısı

İlk kez 1920’de toplanan TBMM’de bugüne kadar yapılan seçimlerde Türkiye’nin toplam 13 bin 424 vekili oldu.

Rekor vekil sayısı 1957’de

2 kez askeri cuntanın yönetimine maruz kalan Meclis’te bugüne kadar en dikkat çeken detaylardan birsi de 1957 seçimleri ile ortaya çıktı.

Demokrat Parti’nin 47,8 ile birinci çıktığı seçimlerin ardından Meclis’e 610 vekil girdi. Bu sayı şimdiye kadarki en kalabalık Meclis olarak tarihe geçti. Yeni dönemde 600 vekil olan milletvekili sayısı hala 61 yıldır 1957’deki rekoru geçemedi.

İşte yıllara göre Türkiye’nin vekil sayıları:

Yıllara göre milletvekili sayısı (İnfografik: Emir Ece)

GÜNDEM Türkiye’nin vekilsiz yılları