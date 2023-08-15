Binali Yıldırım: Yüksek enflasyon var ama üretenler mutlaka karşılığını alıyor

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Yüksek enflasyon diye bir sorunumuz var, bunun da en büyük mağduru sabit gelirli insanlardır. Ama ister tarım ister sanayide üretenler mutlaka karşılığını alıyor. Erzincan, Sivas, Kars'a da gittim; her tarafta üretici memnun, çünkü enflasyon olsa bile ürünü de o derece para ediyor" dedi.





Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nin '2023 Şehir Buluşmaları' kapsamında Antalya'nın Aksu ilçesinde çiftçi ve tarım sektörü temsilcileriyle buluştu. Yıldırım'a, AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu, Tuba Vural Çokal, İbrahim Ethem Taş, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin eşlik etti. Toprağın öneminden bahseden, Antalya'nın en önemli geçim kaynaklarından birinin tarım olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "İnsanların yarısı açlıktan yarısı da susuzluktan ölür. Dolayısıyla teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, isterse dünyanın en ileri ülkesi olsun, Ay'a, Mars'a değil; bütün gezegenlere gidin ama tarımda sürdürülebilir bir güce sahip değilseniz, kendi kendinize yeterli değilseniz; o zaman probleminiz var demektir. İşte bugün Afrika'nın bulunduğu zorlukları hep birlikte görüyoruz, oradaki insanların yüzünü güldürmek için Cumhurbaşkanımız büyük fedakarlık gösterdi, tahıl koridorunu hayata geçirdi" dedi.

'Mevsimler iç içe girdi'

Son yıllardaki iklim değişikliğinin bu sene daha derinden hissedildiğini anlatan Yıldırım, "Geçen hafta Erzincan'daydım. Erzincan, Antalya'dan daha sıcak. Bu çok görülen bir şey değil. Mevsimler iç içe girdi. Kış yaza kaldı, yaz sonbahara kaldı. Gelecek nesiller için en önemli meselelerden biri haline geliyor. Tabii şartlar ne olursa olsun; gıdaya ihtiyaç birinci önceliğini koruyor. Fidecilik, örtü altı üretim Antalya havzasının her tarafında maşallah yaygın şekilde yapılıyor. Toplam tarımsal üretim de 50 milyar lira. Antalya; hakikaten üreten, fazlasıyla da diğer illerimizi besleyen bir şehrimiz" diye konuştu.

"Milletimiz 'yola devam' dedi"

AK Parti'nin 22'nci kuruluş yıl dönümü ve 21 yıllık iktidar süreci ve karşılaştıkları zorluklardan da bahseden Yıldırım, "Yakın zamanda bir seçim gerçekleştirildi. Milletimiz, 14 Mayıs'ta Meclis'te bizi açık ara birinci yaptı. Ve cumhurbaşkanlığında biraz, 300 bin oy eksiğimiz kaldı, onu da 28 Mayıs tamamladı. Milletimiz, 'Yola devam' dedi. Milletin verdiği mesaj, 'Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyoruz. Bu ülkeyi her türlü zor şartlardan bundan sonra da çıkaracak olan kendisidir; Recep Tayyip Erdoğan'dır' dedi. Karşısındaki rakibe güvenmemiştir. Yönetim erkini kendisine teslim etmiştir. Bunun için milletimize ne kadar şükran duysak azdır" dedi.

'Enflasyonla mücadele birinci konu'





​Son dönemde yaşanan Covid-19 salgını, Ukrayna-Rusya savaşı ve Türkiye'nin 6 Şubat'ta 11 ilde 13 milyon nüfusu etkileyen deprem felaketlerine dikkat çeken Yıldırım, bu 3 olayın büyük krizler olduğunu kaydetti. Geçen yıl çiftçilere, 'Deliler gibi ekin, pişman olmayacaksınız' dediğini hatırlatan Yıldırım, "Nitekim herkes ekti, alın teri, el emeğinin karşılığını gördü. Şunu bilmenizi istiyorum; yüksek enflasyon diye bir sorunumuz var, bunun da en büyük mağduru sabit gelirli insanlardır. Ama ister tarım ister sanayide üretenler mutlaka karşılığını alıyor. Erzincan, Sivas, Kars'a da gittim; her tarafta üretici memnun, çünkü enflasyon olsa bile ürünü de o derece para ediyor. Sabit gelirlinin yükünü de hafifletmek için elimizden geleni yapıyoruz. 3 yıllık ekonomi programımız açıklandı ve enflasyonla mücadelede birinci konu olarak gündeme oturdu. Önümüzdeki senenin ortalarında enflasyonda gözle görülür gerilemeye şahit olacağız. İnşallah enflasyonun tek haneli olduğu yıllar olacak. İnşallah öngörülmedik başka bir gelişme olmazsa bunu başaracağımıza inanıyoruz. Siz ekmeye biçmeye, üretmeye devam edin, inşallah bunun karşılığını alacaksınız" diye konuştu. (DHA)







