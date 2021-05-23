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POLİTİKA

Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklama: İftiradır tümüyle reddediyoruz

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in "Oğlu uyuşturucu ticareti yapıyor" iddiasında bulunduğu Binali Yıldırım, "Bu kesinlikle iftiradır, yalandır. Şiddetle reddediyoruz." ifadelerini kullandı. Yıldırım, oğlunun Venezuela'ya koronavirüs test kiti ve yardım malzemesi dağıtmak için öne sürülenden farklı bir tarihte ziyaret gerçekleştirdiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binali Yıldırımdan Sedat Pekerin iddialarına ilişkin açıklama: İftiradır tümüyle reddediyoruz
Binali Yıldırım

Sosyal medya üzerinden yayınladığı videolarla gündeme gelen organize suç örgütü lideri Sedat Peker, AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım hakkında "uyuşturucu ticareti yapıyor" iddiasında bulundu.

"İftiradır, yalandır. Şiddetle reddediyoruz"

Konuya ilişkin AK Parti İstanbul İl Binası önünde açıklama yapan Yıldırım, "Bu kesinlikle iftiradır, yalandır. Şiddetle reddediyoruz. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek bize yapılacak en büyük yanlıştır. Tümüyle reddediyoruz. Olsa olsa "çamur at izi kalsın" yönünde bir suçlamadır. Unutmayalım ki ilk çamur atanın elleri kirlenir. Oğlum Venezuela’ya gitmiştir. İddia edildiği gibi ocak, şubat ayında değil, geçen sene aralık ayında gitmiştir. Orada koronavirüs test kiti, maske ve yardım malzemeleri dağıtmıştır. Ziyaret amacı da budur." ifadelerini kullandı.

Oğlunun resmi heyet ile ülkeye gittiği iddialarına da değinen Yıldırım, "O esnada Venezuela'da seçim olduğu için Türkiye dostluk grubu da oradaydı. O nedenle orada onlarla birlikte oldu. İddialar gerçek dışı. Kendi masraflarını karşılayarak ziyareti gerçekleştirmiştir." dedi.

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