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Gündem Binali Yıldırımın eşine hakaret eden İyi Partili Levent Özeren tutuklandı
POLİTİKA

Binali Yıldırım’ın eşine hakaret eden İyi Partili Levent Özeren tutuklandı

Eski Başbakanlardan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım ile ilgili hakaret dolu sözleri Twitter hesabından paylaşan İyi Partili Levent Özeren çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Merkezi İHA
Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaretler yağdıran İyi Partili Levent Özeren Bursa'da gözaltında alınmıştı.
Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaretler yağdıran İyi Partili Levent Özeren Bursa'da gözaltında alınmıştı.

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi yaptığı paylaşımlarla ilgili 2018 yılında da gözaltına alınan, Semiha Yıldırım hakkında yaptığı paylaşım dolayısıyla sosyal medyada büyük tepki çeken 55 yaşındaki Levent Özeren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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İYİ Parti’li Levent Özeren’den Semiha Yıldırım’a çirkin sözler: Görenler tedavi olmadan ölür

İyi Parti’den milletvekili aday adayı olan Levent Özeren, eski Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım hakkında paylaşımı sebebiyle büyük tepki çekmişti. Sosyal medyada eleştirilen Özeren paylaşımını kaldırmıştı.

İYİ Partili Levent Özeren’in Semiha Yıldırım'a yönelik çirkin sözlerine tepki yağıyor: Önce tweeti sildi, sonra pişman değilim dedi
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İYİ Partili Levent Özeren’in Semiha Yıldırım'a yönelik çirkin sözlerine tepki yağıyor: Önce tweeti sildi, sonra pişman değilim dedi


Polis ekipleri Özeren’i Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi’ndeki evinde gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Özeren adliyeye sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkan Özeren, "Cumhurbaşkanına Hakaret ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçlarından ayrı ayrı tutuklandı.

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Bugünlerde bütün Türkiye Danıştay'dan gelecek Ayasofya kararını beklerken yapı müze olduğu tarih olan 1934'ten beri tartışmaların odak noktası. 24 Kasım 1934 günü camii müzeye çevrildi. Aradan 46 yıl geçtikten sonra ilk ezan okunurken yapının içerisinde yer alan Abdülmecit Mesciti de ibadete açılmıştı. Müze olduktan sonra geçen 86 yılda Ayasofya ile ilgili yaşananları haberimizde derledik.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı: Hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını "hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı. Kararnamede, "Ayasofya Camiinin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Ayasofya Camisi'nin, yönetimi Diyanet'e devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Saadet Partili Sevim'den Ayasofya mesajı: Tekbirle omuz omuza saf tutma zamanı
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Saadet Partili Sevim'den Ayasofya mesajı: Tekbirle omuz omuza saf tutma zamanı

Haftalardır dünyanın gündeminden düşmeyen Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilip çevirilmeyeceğiyle ilgili milyonlar Danıştay'dan gelecek karara kilitlenmişti. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Kararın ardından tepkiler art arda geliyor. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şimdi Edirnekapı'dan Ayasofya Camii'ne kadar, tüm tarihi yarımadayı, Sultan Fatih'in fethettiği toprakları, mescid yapıp, milyonlarca tekbirle omuz omuza saf tutma zamanı." ifadelerini kullandı.

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