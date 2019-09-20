Gündem Bingölde 26 öğrencinin civadan zehirlendiği iddiasına ilişkin açıklama
BİNGÖL

Bingöl'de öğrencilerin civadan zehirlendiği iddiası

Bingöl'de 26 öğrencinin civadan zehirlendiği iddiasına ilişkin açıklama

Bingöl'de civa zehirlenmesi şüphesiyle 26 öğrenci hastaneye kaldırıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, "AFAD ekiplerince yapılan inceleme sonucunda herhangi bir civa bulgusuna rastlanmadı" dedi.

Haber Merkezi AA

Bingöl'ün merkez Sancak beldesinde Sancak İlk ve Ortaokulunda bir öğrencinin şikayeti üzerine, okuldaki 26 öğrenci, civa zehirlenmesi şüphesiyle Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

Kontrol amaçlı hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin yapılan tetkiklerinde herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.

Olayın ardından hastanede öğrencileri ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, daha sonra okulda incelemede bulundu.

Güney, bir öğrencinin şikayeti üzerine, 26 öğrencinin de kontrol amaçlı hastaneye sevk edildiğini söyledi.

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Olayın ardından AFAD ekipleriyle okulda inceleme yaptıklarını aktaran Güney, şöyle devam etti:

  • "AFAD ekiplerince yapılan inceleme sonucunda herhangi bir civa bulgusuna rastlanmadı. Ortada anlatıldığı gibi bir civa da yok. İnceleme ve soruşturma devam ediyor. Bir öğrenci, karın ağrısı şikayetiyle sağlık ocağına gidiyor ve civayla oynadığını söylüyor. Bunun üzerine tedbir amaçlı toplam 26 öğrenci Bingöl'deki hastaneye sevk edildi. Bu öğrencilerin sağlık durumu iyi ve sadece 5 öğrenci yine kontrol ve tedbir amaçlı Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Öğrencilerimizin sağlık durumu da gayet iyi."
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