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Bingöl'de cam kırığı yüzünden örtü yangını çıktı

Bingöl'de cam kırığı yüzünden örtü yangını çıktı

16:3014/07/2025, Pazartesi
IHA
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Yangın yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bingöl'ün Kığı ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangına, cam kırığının neden olduğu öğrenildi.

Kiğı ilçesine bağlı Açıkgüney köyü kırsalında otluk alanda yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangının bölgeye gelişi güzel atılan cam kırığının neden olduğu öğrenildi.



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