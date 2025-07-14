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Kastamonu'da çıkan anız yangınında 40 dekar tarım alanı zarar gördü

Kastamonu'da çıkan anız yangınında 40 dekar tarım alanı zarar gördü

16:1814/07/2025, Pazartesi
AA
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Yangında tarlalarda bulunan çok sayıda balya da yandı.
Yangında tarlalarda bulunan çok sayıda balya da yandı.

Kastamonu'da çıkan anız yangınında 25 dekarı ekili 40 dekar tarım arazisinde zarar meydana geldi.

Merkeze bağlı Ortaboğaz köyünde tarım arazisinde balya makinesinden çıktığı düşünülen kıvılcım nedeniyle saplar tutuştu. Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangın, kısa sürede ekili alanlara da sıçradı.


İhbar üzerine olay yerine gelen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ve Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.


Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında 25 dekarı ekili 40 dönüm tarım arazisinde zarar oluştu.


Yangında tarlalarda bulunan çok sayıda balya da yandı.



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