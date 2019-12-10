Gündem Bingölde gözetleme kulesinden düşerek şehit olan astsubay Halil Ulaş Yıldırım için cenaze töreni düzenlendi
BİNGÖL

​Bingöl'de gözetleme kulesinden düşerek şehit olan astsubay Halil Ulaş Yıldırım için cenaze töreni düzenlendi

Bingöl'de gözetleme kulesinden düşerek şehit olan astsubay Halil Ulaş Yıldırım için cenaze töreni düzenlendi

Bingöl'de gözetleme kulesinden düşerek şehit olan Halil Ulaş Yıldırım için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Burada kılınan cenaze namazının ardın şehit askerin naaşı Cebeci Şehitliği'ne defnedildi.

Haber Merkezi DHA
Şehit Yıldırım, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Yıldırım, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde nöbet kulesinden düşerek şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım'ın (29) cenazesi, memleketi Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bingöl'de gözetleme kulesinden düşen astsubay şehit oldu
GÜNDEM
Bingöl'de gözetleme kulesinden düşen astsubay şehit oldu

Genç ilçesindeki Güzeldere Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım, dün sabah nöbet kulesindeki keskingöz termal kamerasının kılıfını takmak için kuleye çıktı. Ayağının kayması sonucu kuleden düşerek ağır yaralanan Yıldırım, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit astsubay Halil Ulaş Yıldırım

Şehit Yıldırım'ın cenazesi, dün akşam Bingöl'de düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'ya gönderildi. Şehidin cenazesi, bu sabah ailesinin evine getirilerek helallik alındı. Daha sonra Şehit Yıldırım için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile şehidin ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.

Ablası asker selamıyla uğurladı

Şehidin cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından top arabasına konularak camiden dışarıya çıkarıldı. Şehidin annesi Emine ve ablası Burcu Yıldırım, törende gözyaşlarına boğuldu. Şehidin ablası Burcu Yıldırım askeri aracın geçişi sırasında, asker selamı vererek şehit kardeşini uğurladı. Şehidin cenazesi, Cebeci Şehitliği'nde toprağa verildi.

KYK borçları silinecek mi?

KYK borçları silinecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı.
İki askeri şehit eden teröristlere ceza yağdı

İki askeri şehit eden
teröristlere ceza yağdı

11 teröristten 7'sine üçer kez ağırlaştırılmış müebbet.
İlk kırmızı uyarı

İlk 'kırmızı' uyarı

Meteorolojiden Antalya için aşırı yağış uyarısı yapıldı.
15 yıla kadar <br>hapsi isteniyor

15 yıla kadar
hapsi isteniyor

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında mütalaa.
Mucize kurtuluş

Mucize kurtuluş

İkiye bölünüp paramparça olan araçtan sağ çıktı.
Hasta çocuk 4 saat <br>yerde bekletildi

Hasta çocuk 4 saat
yerde bekletildi

​İngiltere bu olayı konuşuyor.

Google seçti : 2019'un en iyi uygulaması Lokma!

Google seçti : 2019'un en iyi uygulaması Lokma!

Albayrak Medya'nın yeni sitesi Gzt Lokma, en iyi kişisel gelişim uygulaması seçildi.
Kürsüden indi

Kürsüden indi

​TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi.
İnsan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesi

İnsan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesi

​Erdoğan'dan Nobel'in ırkçı yazara verilmesine tepki.
Son 20 gün<br>Bu fırsatı kaçırmayın

Son 20 gün
Bu fırsatı kaçırmayın

Kampanyalar hızlandı: ​32 bin lira peşinata sıfır araba...

Yüzde 65'i<br>kaçak ekiyor

Yüzde 65'i
kaçak ekiyor

Günlük 50 bin TL'lik kazanç iştah kabartıyor.
Bir aydan az<br>bir zaman kaldı

Bir aydan az
bir zaman kaldı

​Açılış töreni Erdoğan ve Putin'in katılımıyla İstanbul'da olacak.
289 davasının 271'i karara bağlandı

289 davasının 271'i karara bağlandı

​Adalet Bakanlığından darbe davalarına ilişkin açıklama yapıldı.
Haftanın futbolcusu <br>Fenerbahçe'den

Haftanın futbolcusu
Fenerbahçe'den

​Süper Lig'de 14. haftanın 11'i belli oldu.
Terör örgütü<br>sivil bir eve tuzak kurdu

Terör örgütü
sivil bir eve tuzak kurdu

565 havan mühimmatı ele geçirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.