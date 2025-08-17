Yeni Şafak
Bingöl'de iki hafif ticari araç çarpıştı: 11 kişi yaralandı

20:5917/08/2025, Pazar
AA
Bingöl-Elazığ kara yolunda iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edilerek müdahale gerçekleştirildi.

Bingöl'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

C.Ö. idaresindeki 07 TDN 67 plakalı hafif ticari araç ile Ş.T. yönetimindeki 16 AKF 021 plakalı hafif ticari araç, Bingöl-Elazığ kara yolunun Yolçatı köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


