Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 29 kişi yaralandı

Devlet memurlarının TikTok sevdası

Türkiye'de son dönemde ahlaki değerlerin içini boşaltmakla eleştirilen sosyal paylaşım uygulaması TikTok, kamu personelleri tarafından da yaygın olarak kullanılıyor. Kamu kurumları içerisinde 15 saniyelik kısa videolu paylaşımlar, devletin itibarına zarar veriyor.