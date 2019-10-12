Gündem Bingölde yolcu otobüsü devrildi 4ü ağır 29 kişi yaralandı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 29 kişi yaralandı

Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 29 kişi yaralandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4'ü ağır 29 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Kazada yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazada yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'deki kaza, öğle saatlerinde Genç ilçesinde meydana geldi.

Kazada, otobüste bulanan 29 kişi yaralandı.

Bingöl'den Diyarbakır'a yolcu taşıyan Fuat K.'nın kullandığı 12 AGG 10 plakalı yolcu otobüsü, Doğanca köyü mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, otobüste bulanan 29 kişi yaralandı.

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Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralıların 4'ünün sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılar, ihbar olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslar Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralıların 4'ünün sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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