Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Binlerce aday bu sorunun cevabını merak ediyor 2020 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
EĞİTİM

Binlerce aday bu sorunun cevabını merak ediyor: 2020 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

İki yıllık üniversite eğitimini dört yıllık bir bölümde devam ettirmek isteyenlerin katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tamamlandı. Sınavın ardından DGS soruları ve cevapları en çok konuşulan merak edilen konular arasında. DGS sonuçları için ise açıklanma tarihi belli oldu. Haberimizde DGS sonuçlarının açıklanma tarihini bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Diğer
2020 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2020 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nın (ÖSYM) düzenlediği 2020 DGS sınavı bugün gerçekleştirildi. İki yıl üniversite okuyanlar binlerce aday eğitimini dört yıla çıkarmak için ter döktü. Peki sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanacak? DGS sonuçları ne zaman açıklanır? Dikey geçiş sınavına katılanlar puan hesaplama işlemini nasıl yapacak? İşte öğrencilerin merak ettiği eğitim haberleriyle ilgili detaylar...

DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sınav sonuçları ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre 09 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

Kocaeli'de halk otobüsünde nefes alacak yer kalmadı: Şoför otobüs tıklım tıklım dolmasına rağmen yolcu almaya devam edince vatandaşlar tepki gösterdi
GÜNDEM
Kocaeli'de halk otobüsünde nefes alacak yer kalmadı: Şoför otobüs tıklım tıklım dolmasına rağmen yolcu almaya devam edince vatandaşlar tepki gösterdi

2020 DGS puan hesaplama nasıl yapılır?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır.

2020 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
GÜNDEM
2020 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
  • Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

ÖSYM güncel YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı
GÜNDEM
ÖSYM güncel YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı

DGS soru ve cevapları ne zaman yayınlanır?

9 Ağustos’ta yapılan DGS’nin soru ve cevaplarının sınavın gerçekleştiği tarihten itibaren ortalama 4-6 gün içerisinde ÖSYM tarafından yayınlanması bekleniyor. Ancak DGS soru ve cevaplarının yayınlanması konusunda ÖSYM tarihsel değişiklik yapabilmekte.

Abone Ol Google News
Konyada doğal gaz patlaması

Konya'da doğal gaz patlaması

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi.
Şampiyon hoca Süper Ligde

Şampiyon hoca Süper Lig'de

Mehmet Altıparmak'ın yeni takımı belli oldu.
Kritik denetleme

Kritik denetleme

Akar ve komutanlar Irak sınırında.
81 ile yazı gönderildi

81 ile yazı gönderildi

PCR testleri için yeni düzenleme getirildi.
Hain plan<br> deşifre edildi

Hain plan
deşifre edildi

Teröristlerin ormanlık bölgeyi ateşe vermesi görüntülendi.
Tek tek söndürttüler

Tek tek söndürttüler

​Polis ekipleri, Aydos Ormanı'nda denetim yaptı.

İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada şok geçirten iddia.

Yüzde 30'lara düştü

Yüzde 30'lara düştü

Büyükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü.
İnce tarih verdi

İnce tarih verdi

​Haftaya Ankara'ya gideceğim, kim hain kim bölücü görecekler.

Koronavirüse rağmen İstanbul'da teknede eğlence yaptılar.
Hac dönüşü ayrılık hüznü

Hac dönüşü ayrılık hüznü

Eşi benzeri olmayan bir koleksiyon.

​Deyrizor'da aşiretler ayaklandı, PKK ile çatışıyor.

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

​İlk belirlemelere göre 5 kişi öldü 26 yaralı var.
TÜMOSAN yerli oranını artıracak

TÜMOSAN yerli oranını artıracak

Zırhlı araçlarda milli katkı yüzde 75 olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.