Binlerce aday bu sorunun cevabını merak ediyor: 2020 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nın (ÖSYM) düzenlediği 2020 DGS sınavı bugün gerçekleştirildi. İki yıl üniversite okuyanlar binlerce aday eğitimini dört yıla çıkarmak için ter döktü. Peki sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanacak? DGS sonuçları ne zaman açıklanır? Dikey geçiş sınavına katılanlar puan hesaplama işlemini nasıl yapacak? İşte öğrencilerin merak ettiği eğitim haberleriyle ilgili detaylar...

DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sınav sonuçları ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre 09 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

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2020 DGS puan hesaplama nasıl yapılır?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır.

GÜNDEM 2020 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

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DGS soru ve cevapları ne zaman yayınlanır?

9 Ağustos’ta yapılan DGS’nin soru ve cevaplarının sınavın gerçekleştiği tarihten itibaren ortalama 4-6 gün içerisinde ÖSYM tarafından yayınlanması bekleniyor. Ancak DGS soru ve cevaplarının yayınlanması konusunda ÖSYM tarihsel değişiklik yapabilmekte.