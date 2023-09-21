Bir Astsubay uyuşturucu operasyonunda şehit oldu

Uyuşturucu baskını yapılan evdeki şüphelinin ekiplere ateş açması sonucu bir jandarma personeli şehit oldu. Osmaniye’de Fakıuşağı Mahallesi 45012 Sokak’taki apartman dairesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese baskın düzenledi. Arama yapmak için daireye giren ekiplere evdeki Adil D. tabancayla ateş açtı.