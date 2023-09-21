Bir Astsubay uyuşturucu operasyonunda şehit oldu

Hataylı şehit Hasan Bozkurt.
Uyuşturucu baskını yapılan evdeki şüphelinin ekiplere ateş açması sonucu bir jandarma personeli şehit oldu. Osmaniye’de Fakıuşağı Mahallesi 45012 Sokak’taki apartman dairesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese baskın düzenledi. Arama yapmak için daireye giren ekiplere evdeki Adil D. tabancayla ateş açtı.
KATİL SORGUDA
İlk ateşte Teğmen Şule Erdoğdu, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Baysal yaralandı. Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Bozkurt tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp şehit oldu. Jandarma astsubayı şehit eden Adil D. sağ yakalandı. Jandarma komutanlığına götürülen saldırgan sorguda.