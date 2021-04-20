"Bir Atatürkçü olarak Kanal İstanbul'u destekliyorum" diyen Cevizoğlu linç ediliyor

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, katıldığı bir televizyon programında “Kızanlar olacaktır fakat ben Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm” diyerek Kanal İstanbul'un yapılmasına destek vermişti.

Yayında muhalif partilere de seslenen Cevizoğlu, “Arkalarına Atatürkçüleri alarak muhalefet yapma döneminin sona ermesi gerekiyor” demişti.

Muhalif isimlerin hedefinde

Cevizoğlu, bu söylemlerinin ardından muhalif isimler tarafından linç ediliyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan aralarında eski CHP’li vekillerin de olduğu bazı kişiler, Cevizoğlu’nu hedef gösterdi.

Oyuncu Bülent Emrah Parlak

Oyuncu Bülent Emrah Parlak, Twitter hesabından "Kanal İstanbul’a evet diyen Atatürkçü Biri gelip zorla ‘Yetti artık bu top sakal’ deyip kesse hoşuna gider mi?" mesajını paylaştı.

REKLAM

Sanatçı Sabahat Akkiraz

Sanatçı Sabahat Akkiraz ise Hulki Cevizoğlu'nu “Kanal İstanbul’a hayır diyecek yüreği olmayandan Atatürkçü olmaz. Olsa olsa ‘Dışı Atatürkçü içi Yetmez Ama Evetçi’ olur” sözleriyle eleştirdi.

OYNAT 04:26 Hulki Cevizoğlu: Ben Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm Katıldığı bir televizyon programında Kanal İstanbul'a dair değerlendirmelerde bulunan gazeteci Hulki Cevizoğlu: 'Kızanlar olacaktır fakat ben Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm.' şeklinde konuştu. Cevizoğlu, muhalif partilerine ise şöyle seslendi: 'Arkalarına Atatürkçüleri alarak muhalefet yapma döneminin sona ermesi gerekiyor.' BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 02:45 Hulki Cevizoğlu: CHP'yi eleştiremeyen Atatürkçü kitle öfkesini yönlendiriyor Gazeteci Hulki Cevizoğlu, TVNET'te yayınlanan Net Bakış programında açıklamalarda bulundu. Cevizoğlu, canlı yayında söylediği “Ben Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm' sözlerine tepki gösterenlere yönelik, 'CHP yüzünden iktidar olamayan, eleştirileri ve tepkileri CHP'ye yöneltemeyen, yöneltse de sonuç alamayan Atatürkçü kitle, hedefe ulaşabileceğini tahmin ettiği yere öfkesini yönlendirmeye çalışıyor' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder