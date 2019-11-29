Gündem Bir başörtüsü saldırısı da Çatalcada Zanlı serbest bırakıldı
İSTANBUL

Bir başörtüsü saldırısı da Çatalca’da: Zanlı serbest bırakıldı

İstanbul Valiliği, 28 Kasım'da Çatalca'da gözaltına alınan kadına dair yapılan haberleri yalanladı. Valilik, yaptığı yazılı açıklamada, "Çatalca ilçemizde 28 Kasım'da gözaltına alınan D.Ö adlı şahsın, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği için gözaltına alındı' şeklindeki haber ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi AA
İstanbul Valiliği, Çatalca'da bir kadının gözaltına alınmasına ilişkin açıklamada bulundu.
İstanbul Valiliği, Çatalca'da bir kadının gözaltına alınmasına ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul Valiliği, Çatalca'da gözaltına alınan kadınla ilgili bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"Başörtüsüne yönelik saldırıdan dolayı gözaltına alındı"

Valilikten yapılan açıklamada, Çatalca'da 28 Kasım'da D.Ö'nün gözaltına alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

  • "D.Ö adlı şahsın, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği için gözaltına alındı' şeklindeki haber ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Çatalca ilçemizde 28 Kasım'da Cumhuriyet Meydanı'nda N.Y adlı şahsa hakaretlerde bulunan ve başörtüsüne yönelik saldırı gerçekleştiren D.Ö isimli şahıs, aynı gün saat 22.00 sıralarında gözaltına alınmıştır. Şüphelinin gözaltına alınması ve yargı mercilerine sevki 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve hakaret' suçları olup, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

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