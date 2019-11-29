Bir başörtüsü saldırısı da Çatalca’da: Zanlı serbest bırakıldı İstanbul Valiliği, 28 Kasım'da Çatalca'da gözaltına alınan kadına dair yapılan haberleri yalanladı. Valilik, yaptığı yazılı açıklamada, "Çatalca ilçemizde 28 Kasım'da gözaltına alınan D.Ö adlı şahsın, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği için gözaltına alındı' şeklindeki haber ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi 29 Kasım 2019, 20:31 Son Güncelleme: 29 Kasım 2019, 20:45 AA