Bir değil iki değil: Kıbrıs'taki Avrupa gazetesi Türkiye'yi tahrik etmeye devam ediyor

Türk düşmanı Şener Levent insanları tahrik etmeye devam ediyor. KKTC'de yayınlanan Avrupa isimli gazeteden atılan başlık Türkiye hakkında 'Kan döktüler aldılar' manşetiyle yayınlandı.
- Kıbrıs'ta yaşayan birçok Türk'ün rahatsızlığını belirttiği gazete daha önce de Kıbrıs Türkleri tarafından protesto edilmişti. Kıbrıs Türkleri gazetenin binasını basmış Türk düşmanlarının provokasyonları hakkında hesap sormuştu.
Şener Levent tescilli Türk düşmanı
Gazetenin arkasındaki isim olan Şener Levent daha önce de defalarca Türk düşmanı olduğunu kanıtlamıştı. Rum televizyonlarında da Türk düşmanlığı yapan Levent'in yaptıkları her defasında yanına kar kalıyor.
Attığı manşetlerden dolayı yayın yapma ehliyeti elinden alınınca gazetenin ismini değiştirip yeni bir isimle tekrar provokasyonlarına devam ediyor.
Daha önceden Afrika ismiyle yayınladığı gazeteden de Türkiye'ye işgalci demişti.
Türk düşmanını milletvekili dahi yaptılar
Şener Levent gibi bir başka isim de Doğuş Derya. Daha önceden CTP'den milletvekili seçilen Derya Kıbrıs Barış Harekatını işgal olarak tanımlamıştı.