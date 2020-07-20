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Gündem Bir değil iki değil Kıbrıstaki Avrupa gazetesi Türkiyeyi tahrik etmeye devam ediyor
POLİTİKA

Bir değil iki değil: Kıbrıs'taki Avrupa gazetesi Türkiye'yi tahrik etmeye devam ediyor

KKTC'de yayın yapan Avrupa gazetesi provokasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. 'Geldiler, kan döktüler aldılar' manşetiyle çıkan gazete Türkiye'ye işgalci muamelesi yapıp Rumların yanında saf tutuyor. Bu gazetenin ilk provokasyonu da bu değil. Daha önce de Afrika ismiyle çıkartılan gazetenin 'Türkiye'den bir işgal hareketi daha' manşetiyle yayınlanmıştı. Bu tahriklerin arkasındaki isim ise Şener Levent. AB fonlarıyla rahatça Türk düşmanlığı yapmaya devam eden bu yapı bir milletvekili dahi çıkarabilmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gazete Kıbrıslı Türkleri tahrike devam ediyor.
Gazete Kıbrıslı Türkleri tahrike devam ediyor.

Türk düşmanı Şener Levent insanları tahrik etmeye devam ediyor. KKTC'de yayınlanan Avrupa isimli gazeteden atılan başlık Türkiye hakkında 'Kan döktüler aldılar' manşetiyle yayınlandı.

  • Kıbrıs'ta yaşayan birçok Türk'ün rahatsızlığını belirttiği gazete daha önce de Kıbrıs Türkleri tarafından protesto edilmişti. Kıbrıs Türkleri gazetenin binasını basmış Türk düşmanlarının provokasyonları hakkında hesap sormuştu.

Başlığın arkasındaki isim Şener Levent vukuatlarına hız kesmeden devam ediyor.

Şener Levent tescilli Türk düşmanı

Gazetenin arkasındaki isim olan Şener Levent daha önce de defalarca Türk düşmanı olduğunu kanıtlamıştı. Rum televizyonlarında da Türk düşmanlığı yapan Levent'in yaptıkları her defasında yanına kar kalıyor.

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Attığı manşetlerden dolayı yayın yapma ehliyeti elinden alınınca gazetenin ismini değiştirip yeni bir isimle tekrar provokasyonlarına devam ediyor.

Daha önce başka bir isimle de insanları tahrik etmişti.

Daha önceden Afrika ismiyle yayınladığı gazeteden de Türkiye'ye işgalci demişti.

Doğuş Derya CTP'den milletvekili seçilmişti.

Türk düşmanını milletvekili dahi yaptılar

Şener Levent gibi bir başka isim de Doğuş Derya. Daha önceden CTP'den milletvekili seçilen Derya Kıbrıs Barış Harekatını işgal olarak tanımlamıştı.

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