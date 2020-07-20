Bir değil iki değil: Kıbrıs'taki Avrupa gazetesi Türkiye'yi tahrik etmeye devam ediyor KKTC'de yayın yapan Avrupa gazetesi provokasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. 'Geldiler, kan döktüler aldılar' manşetiyle çıkan gazete Türkiye'ye işgalci muamelesi yapıp Rumların yanında saf tutuyor. Bu gazetenin ilk provokasyonu da bu değil. Daha önce de Afrika ismiyle çıkartılan gazetenin 'Türkiye'den bir işgal hareketi daha' manşetiyle yayınlanmıştı. Bu tahriklerin arkasındaki isim ise Şener Levent. AB fonlarıyla rahatça Türk düşmanlığı yapmaya devam eden bu yapı bir milletvekili dahi çıkarabilmişti.

Haber Merkezi 20 Temmuz 2020, 16:22 Son Güncelleme: 20 Temmuz 2020, 16:53 Yeni Şafak