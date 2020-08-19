'Bir gün annenizi öldüreceğim' dedi, kızının düğünü için kendisiyle barışan eşini bıçaklayarak öldürdü

Hayat

Analiz Uzmanı Taner Akkuş, günümüz toplumunda özelliklede son günlerde artan kadına yönelik şiddet ve sokak hayvanlarına yapılan eziyet ile aşırı boşanma ve cinayet vakalarının önüne geçmek için öfke ile sinirin birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.