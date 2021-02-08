Gündem Bir haftalık bebek çöpe bırakılmıştı Annesi yakalandı
SAMSUN

Bir haftalık bebek çöpe bırakılmıştı: Annesi yakalandı

Samsun'da çöp konteynerinde ağlama sesi duyulması sonucu bulunan bir haftalık kız bebeği terk ederek kaçtıkları belirlenen Afgan uyruklu anne Haniye M. ve doğumu gerçekleştirdiği öğrenilen ebe Arifeh M. gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Bebeğin, tedavisinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.
Bebeğin, tedavisinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

Çöpten bebek ağlaması sesi duyan vatandaşlar, çanta içerisinde bir bebek olduğunu fark etti. Koynunda içine çay konulmuş bir şekilde biberon bulunan bebek için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

DHA
Bebeğin, tedavisinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

  • Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kız bebeği Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırdı. Bebek burada Covid-19 ünitesinde tedavi altına alındı. Bebeğin, tedavisinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

DHA
Ekipler, bölgede çok sayıda güvenlik kamerasına el koyarak şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri soruşturma başlattı. Ekipler, bölgede çok sayıda güvenlik kamerasına el koyarak şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin farklı isim kullandıkları ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen Afgan uyruklu anne Haniye M. ve doğumu gerçekleştirdiği öğrenilen ebe Arifeh M. olduğu belirlendi. Ekipler, gece şüphelileri gözaltına aldı.

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