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Bir HDP'linin birkaç sandıkta oy kullandığını fark eden HÜDA PAR'lı müşahit olaya müdahale etti

Türkiye tarihi seçim için sandık başında. Aylarca yapılan seçim çalışmaları, bugün nihayete kavuşacak. Milyonlarca seçmen, Türkiye'nin kaderini belirlemek sandıklara akın etti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Diyarbakır'da Yenişehir Turgut Özal İlkokulu'nda, HDP'li sandık görevlileri farklı sandıklarda oy kullanmak istediğini fark eden HÜDA PAR müşahitleri bu olaya izin vermedi.

14:43 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Usulsüzlük yapan HDP'liye HÜDA Par'lı müşahit müdahele etti.

Usulsüzlük yapan HDP'liye HÜDA Par'lı müşahit müdahele etti.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için Türkiye bugün sandığa gitti. Sabah erken saatlerde gelenler oy verme işlemi öncesi okul önlerinde uzun kuyruklar oluştururken sandık başlarından usulsüzlükler de gelmeye başladı.Diyarbakır'da bulunan Yenişehir Turgut Özal İlkokulu'nda, HDP'li sandık görevlileri farklı sandıklarda oy kullanmak istediğini fark eden HÜDA PAR müşahitleri olaya müdahale etti ve HDP'lilere tutanak tutturdu.







YSK oy pusulalarına vurulan sandık kurulu mührüne ilişkin karar aldı
YSK oy pusulalarına vurulan sandık kurulu mührüne ilişkin karar aldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oy pusulalarına vurulan sandık mührüyle ilgili bazı partilerin başvurularını karara bağladı. Bazı partiler, bazı sandıklarda cumhurbaşkanı pusulasının ön yüzüne sandık kurulu mührü vurulduğu, ayrıca bazı pusulaların arkası mühürlenirken bu mührün mürekkep lekesi nedeniyle pusulanın ön yüzünde de görüldüğüne ilişkin verileri YSK'ye iletti. YSK, başvuruların incelenmesinin ardından karar aldı. Kararda, "Söz konusu pusulalar hakkında oy sayım ve döküm esnasında 298 sayılı Kanun'un 98 ve 101'inci ile Sandık Kurullarının Oluşumu, Görev ve Yetkilerini Gösterir 135 Sayılı Genelge'nin 41.maddeleri uyarınca işlem yapılması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.


#Diyarbakır
#HDP
#HÜDA PAR
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