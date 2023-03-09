Bir ilde daha diri fay hattı ortaya çıktı: Uzmanı açıkladı bölgede deprem riski var mı?

Ankara Bağlıca fay hattı
Asrın felaketi olarak adlandırılan ve 11 ili etkileyen yıkıcı depremlerin ardından sosyal medyada bilimsel bir açıklaması olmadan yapılan paylaşımlar bilgi kirliliğine neden oluyor.
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün diri fay haritaları, Ankara'da tedirginliğe neden oldu. Bilimsel verilere dayanmadan yapılan paylaşımlar kentte yeni bir fay ortaya çıktığı algısını oluşturdu.
Bağlıca'dan Yapracık'a uzanan fay, uzmanlara göre yeni değil ve büyük deprem riski taşımıyor.
"Kuşkulanılacak bir durum yok"
Prof. Dr. Seyitoğlu, ana yapı olmadığı için yıkıcı büyüklükte deprem riski oluşturmadığına dikkati çekti: