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Bir ilde daha diri fay hattı ortaya çıktı: Uzmanı açıkladı bölgede deprem riski var mı?

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülke hala beşik gibi sallanıyor. Vatandaşlar ise bulunduğu illerde fay olup olmadığını araştırıyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı Türkiye'nin diri fay haritasındaki Ankara detayı tedirginliğe neden olurken, uzmanından rahatlatan açıklama geldi. Peki, bölgede deprem riski var mı?

13:02 . 9/03/2023 Perşembe
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Ankara Bağlıca fay hattı

Ankara Bağlıca fay hattı

Asrın felaketi olarak adlandırılan ve 11 ili etkileyen yıkıcı depremlerin ardından sosyal medyada bilimsel bir açıklaması olmadan yapılan paylaşımlar bilgi kirliliğine neden oluyor.


Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün diri fay haritaları, Ankara'da tedirginliğe neden oldu. Bilimsel verilere dayanmadan yapılan paylaşımlar kentte yeni bir fay ortaya çıktığı algısını oluşturdu.

Bağlıca'dan Yapracık'a uzanan fay, uzmanlara göre yeni değil ve büyük deprem riski taşımıyor.


"Kuşkulanılacak bir durum yok"

TRT'nin haberine göre, Yapracık-Bağlıca arasında, otoyolun hemen kenarından geçen fayın daha önceden de bilindiğine işaret eden Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu,
"Bu daha önce Etimesgut'ta 3,5 civarındaki depremlerin kaynağı olarak bizim tarafımızdan bilinen bir yapı"
diye konuştu.

Prof. Dr. Seyitoğlu, ana yapı olmadığı için yıkıcı büyüklükte deprem riski oluşturmadığına dikkati çekti:

"Ana yapı değil. O yüzden kuşku ve heyecan yaratılmasına gerek yok."


#Fay hattı
#Ankara
#deprem
37 dakika önce
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Bir ilde daha diri fay hattı ortaya çıktı: Uzmanı açıkladı bölgede deprem riski var mı?
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