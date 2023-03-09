Bir ilde daha diri fay hattı ortaya çıktı: Uzmanı açıkladı bölgede deprem riski var mı?

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem, Adıyaman Kahta'da 45 kilometre uzaklıktaki Alidam köyünü de etkiledi. Deprem nedeniyle dağdan kopan tonlarca ağırlıktaki devasa kayalar yamaçtaki ağaçları devirerek köye doğru yuvarlandı. Dağın eteğindeki evlere yakın konumlardan yuvarlanan kayalar müştemilat, meyve ağaçları, köyün içme suyu şebekesi ile kanalizasyon sistemine zarar verdi. Bölgede bazı yerleşim yerlerinin kullandığı yolun da bir bölümünü kapatan kayalar ulaşımda aksamalara neden oldu. Depremin ardından günün ağarmasıyla kayaları gören köylüler şaşkınlık yaşadı.