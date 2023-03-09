Sahibinden kiralık mühendis diploması: İnsanların hayatlarıyla oynuyorlar

Kahramanmaraş merkezli depremler, 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Yıkılan binalarla ilgili ruhsatlandırma, yapı denetimi ve işçilikteki aksaklıklara dikkat çekiliyor. Yaşanan felaketin ardından bina güvenliği konusu yeniden gündeme geldi. Binlerce vatandaş yaşadığı binanın depreme dayanıklılığını test etmek için başvuru yaparken, kiralık inşaat mühendisi diplomaları da ilan sitelerinde yer almaya devam ediyor.