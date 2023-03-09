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Hayat

Sahibinden kiralık mühendis diploması: İnsanların hayatlarıyla oynuyorlar

Depremler sonrası bina güvenliği tartışması sürerken, internet sitelerindeki kiralık inşaat mühendisi diplomaları dikkat çekiyor. Diplomasını asgari ücret veya yarısına kiraya veren mühendisler, hiç görmediği inşaatlar nedeniyle büyük bir sorumluluk altına giriyor.

11:51 . 9/03/2023 Perşembe
DHA
Arşiv

Arşiv

Kahramanmaraş merkezli depremler, 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Yıkılan binalarla ilgili ruhsatlandırma, yapı denetimi ve işçilikteki aksaklıklara dikkat çekiliyor. Yaşanan felaketin ardından bina güvenliği konusu yeniden gündeme geldi. Binlerce vatandaş yaşadığı binanın depreme dayanıklılığını test etmek için başvuru yaparken, kiralık inşaat mühendisi diplomaları da ilan sitelerinde yer almaya devam ediyor.


Kiralayanlar da tutuklanıyor

İlanlarda, "Yap-sat projeleri için şantiye şefi göstermek adına anlaşıldığı takdirde diplomamı kullandırabilirim", "7 yıllık inşaat mühendisi diplomam şantiye şefliği, yapı denetim firmaları veya ihaleler için kiralıktır", "Yıldız teknik inşaat mühendisliği 1967 yılı mezunu diplomamı satıyorum", "DSİ'de 30 yıllık dere ıslahı konularında 100 üzerinde iş bitirme mevcuttur" gibi benzer başlıklarda çok sayıda ilan bulunuyor.

Konuyla ilgili İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, açıklamalarda bulundu. Diploma kiralayan mühendislerin yıkılan binalardaki sorumlulukları nedeniyle tutuklandığını hatırlatan Akdoğan, denetim çağrısı yaptı.



#kahramanmaraş
#Soner Akdoğan
#mühendis
#diploma
12 dakika önce
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Sahibinden kiralık mühendis diploması: İnsanların hayatlarıyla oynuyorlar
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