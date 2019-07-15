Bir olmaya mecburuz

Bizler var oluşundan bu yana bağımsız yaşayan, hiç bir boyunduruk ya da himayeyi kabul etmeyen, bağımsızlığı uğruna gözünü kırpmadan ölüme yürüyen, kadim bir milletin evlatlarıyız...

Son sınavımızı da 15 Temmuz 2016’da içimizdeki hainlere karşı verdik. Gazanfer Türk ordusu içinde yuvalanmış bir avuç hain, demokrasimize, seçilmiş hükümete ve milletimizin hür iradesine karşı silah doğrultma cüretinde bulundular.

Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hayâsızca akına göğsünü siper eden Türk milleti ve kahraman güvenlik güçlerimiz, devletine ve demokrasisine sahip çıktı.

Elbette bu hain darbe kalkışması, ülkemizin yıllardır karşı karşıya kaldığı husumet zincirinin en büyük halkalarından biriydi. Yüzlerce yıllık Türk devletiyle hesabı olanların nafile çırpınışlarından biriydi. Siyasi, ekonomik ve askeri alanda yapılan melun ataklardan biriydi. Biliyoruz ki sonuncusu da değildi.

Bu nedenle uyanık olmaya, daha da önemlisi bir olmaya, birlik olmaya mecburuz.

Bugün dahi doğrudan veya dolaylı olarak bağımsızlık ateşimizi zayıflatma çabaları olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Yine biliyoruz ki güneş batıdan doğsa bile yüce Türk milleti rükûdan gayrı boyun eğmez.

Biz VakıfBank olarak, kökleri asırlar ötesine uzanan, vefadan vücut bulmuş bir kültürün temsilcileriyiz. 15 Temmuz öncesinde de sonrasında da devletimizin ve milletimizin yanındaki kararlı duruşumuzu elbette sürdürdük. Bugün de Güçlü Türkiye’nin Lider Bankası olma vizyonumuzla ülkemizin yanındaki güç olmaya devam ediyoruz. Ülkemize ekonomik alanda düzenlenen saldırılar karşısında milletimizden aldığımız feyzle mücadele ediyoruz. Tüm gücümüzle mücadele etmeye de devam edeceğiz. Çünkü 15 Temmuz’un amaçlarından birinin de o dönemde büyüme rekorları kıran Türkiye’nin ilerlemesine ket vurmak olduğunu çok iyi biliyoruz.

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15 Temmuz destanının yıl dönümünde, Demokrasi ve Milli Beraberlik Gününde başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere bu cennet vatan uğruna kendini feda eden tüm şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün ilelebet süreceğini ve egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu da bir kez daha en gür sesimizle haykırıyoruz.

Rabbim ülkemize bir daha böyle acı tecrübeler yaşatmasın.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih