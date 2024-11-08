Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bir Uraz vakası daha! Uzuvlar arasında verdikleri pozlara tepki yağıyor

Bir Uraz vakası daha! Uzuvlar arasında verdikleri pozlara tepki yağıyor

11:088/11/2024, Cuma
G: 8/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin fotoğrafı büyük tepki topladı.
Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin fotoğrafı büyük tepki topladı.

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun sergi için verdiği dehşet dolu pozlar, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in ölümünün ardından yeniden tepkilerin hedefi olmuştu. Benzer bir skandal yeniden gündem oldu. Şimdi ise oyuncu Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nın dizi için uzuvlar arasında çektirdikleri pozlara eleştiri yağdı. Sosyal medya kullanıcıları RTÜK'e çağrı yaptı.

İstanbul Fatih'te 4 Ekim Cuma günü 19 yaşındaki Semih Çelik'in Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i katletmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisinin sergisi için verdiği pozlar gündeme gelmişti.

'Akıl tutulması yaşadım'

Büyük tepki toplayan Uraz Kaygılaroğlu yaptığı açıklamada,
"Sergi benim değildi. Başka bir sanatçının sergisiydi ben sadece bir işinde yer aldım. Nisan'ın 16'sında sergilenmişti ve o dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi. Tepkilerin nereye varacağını, kadın cinayetlerine varacağını öngöremedim. Bir akıl tutulması yaşadım. Toplumun dinamiklerini, yaralarını ne kadar tetikleyeceğini öngöremediğim için de ardından özür dilemiştim fakat anladığım kadarıyla bu özür de kabul görmedi
" demişti.

Bir skandal daha!

Kadın cinayetleri gündemdeki yerini korurken şimdi de oyuncu Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe parçalanmış manken uzuvlarının arasında verdiği pozlar gündem oldu. Subaşı ve Astepe'nin parçalanmış manken uzuvlarının arasında verdiği poz tepki çekti. Sosyal medyada birçok kullanıcı fotoğrafın rahatsız edici olduğunu söyledi. İkiliye eleştiri yağdı. Sosyal medya kullanıcıları RTÜK'e çağrı yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları şöyle:





#Hazal Subaşı
#Ulaş Tuna Astepe
#Uraz Kaygılaroğlu
#Fotoğraf

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2024'ün en iyi SUV model araçları açıklandı: İlk sırada bakın hangisi var?