Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun sergi için verdiği dehşet dolu pozlar, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in ölümünün ardından yeniden tepkilerin hedefi olmuştu. Benzer bir skandal yeniden gündem oldu. Şimdi ise oyuncu Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nın dizi için uzuvlar arasında çektirdikleri pozlara eleştiri yağdı. Sosyal medya kullanıcıları RTÜK'e çağrı yaptı.
İstanbul Fatih'te 4 Ekim Cuma günü 19 yaşındaki Semih Çelik'in Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i katletmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisinin sergisi için verdiği pozlar gündeme gelmişti.
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Bir skandal daha!
Kadın cinayetleri gündemdeki yerini korurken şimdi de oyuncu Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe parçalanmış manken uzuvlarının arasında verdiği pozlar gündem oldu. Subaşı ve Astepe'nin parçalanmış manken uzuvlarının arasında verdiği poz tepki çekti. Sosyal medyada birçok kullanıcı fotoğrafın rahatsız edici olduğunu söyledi. İkiliye eleştiri yağdı. Sosyal medya kullanıcıları RTÜK'e çağrı yaptı.