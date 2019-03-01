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Bırakıldığı teneşirde ölmüştü: 'ÇP 51' koduyla toprağa verildi - Antalya haberleri

Bırakıldığı teneşirde ölmüştü: 'ÇP 51' koduyla toprağa verildi

Antalya'da bırakıldığı cami bahçesindeki teneşirde soğuktan yaşamını yitiren erkek bebeği, 3 belediye görevlisi kimsesizler mezarlığında toprağa verdi. 5 aylık olduğu değerlendirilen bebeğin mezarı başına dikilen tahtaya, 'ÇP 51' kodu yazıldı.

Haber Merkezi DHA
Yapılan ön otopside, bebeğin, teneşire bırakıldığında yaşadığı ve soğuktan hayatını kaybettiği saptandı.
Yapılan ön otopside, bebeğin, teneşire bırakıldığında yaşadığı ve soğuktan hayatını kaybettiği saptandı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Arapsuyu Merkez Cami'nin müezzini, 9 Şubat Cumartesi günü sabah namazı sonrası, üzerinde ölünün yıkandığı tahta olan teneşirdeki örtüyü fark etti.

Örtünün altında bebek olduğunu gören müezzin, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, 5 aylık olduğu değerlendirilen erkek bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağzından kan geldiği görülen bebeğin, yaklaşık 6 saat önce öldüğü tespit edildi.

Polis, bebeği bırakan kişi ya da kişileri belirlemek için caminin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Bebeğin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Yapılan ön otopside, bebeğin, teneşire bırakıldığında yaşadığı ve soğuktan hayatını kaybettiği saptandı.

Mezar tahtasına 'ÇP 51 bebek' kodu

Adli morgda 15 gündür bekletilen bebeğin cenazesi, yasal sürenin dolmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekiplerince alınarak, Aksu ilçesindeki Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.

  • Bebeğin cenazesi, mezarlıktaki kimsesi olmayanların defnedildiği bölümde açılan mezarda, 3 belediye görevlisi tarafından toprağa verildi. Bebeğin mezarı başına dikilen tahtaya ise kimliği bilinmediği ve 'çocuk parseli'nde olduğu için 'ÇP 51 BEBEK' kodu yazıldı.

Polis, bebeği bırakan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.

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