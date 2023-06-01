Birbirlerine düştüler: 'Beni aday yapmadılar' diyen Demirtaş'a HDP’den yalanlama

14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yedili Masa büyük hezimeti yaşadı. Ancak yenilgiden ders almak yerine hepsi de birbirini suçladı. Son kriz de, seçimlerde CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini açıklayan Masa'nın ortaklarından HDP'de çıktı.

Demirtaş'tan HDP'ye sitem: Beni aday yapmadılar

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, dün aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Partisinde yaşanan oy kaybından dolayı HDP'lileri suçlayan Demirtaş, seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini ancak bu isteğinin hiçbir gerekçe sunulmadan reddedildiğini açıkladı.

HDP'den jet yalanlama

HDP Sözcüsü Ebru Günay bugün yaptığı açıklamada partisinin olağanüstü büyük kongre sürecinin başladığını bildirdi.

Günay'a, eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları başlamadan önce ben Genel Merkezimize, cumhurbaşkanı adayı olmaya hazır olduğumu ve seçimi ikinci tura bırakıp o aşamada demokratik hamlelerle daha fazla katkı sunabileceğimizi belirttim" açıklaması soruldu.

'Hukuki durumu nedeniyle...'

Selahattin Demirtaş'ın eleştirilerini önemsediklerini belirten HDP'li Günay, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı kendisinin hukuki durumu nedeniyle değerlendirilmedi.

'Kadın aday önerdi'

Kendisiyle yapılan istişarelerde de bir kadın cumhurbaşkanı adayı önerisi vardı. Biz bu süreci örerken de hem Emek ve Özgürlük İttifakı ile yaptığımız tartışmalarda hem de kendi bileşenlerimizle yaptığımız tartışmalarda şunu ifade ettik; deprem süreciyle birlikte Türkiye siyasetinde yeni bir süreç başlamıştır.

'Biz de bu çerçevede bir tutum belirledik'

Dolayısıyla biz de tartışmalarımızı bu çerçevede gözden geçirerek bir tutum belirledik. Elbette kendisinin bir HDP'li olarak bizlere yönelttiği eleştiriler ve öz eleştirisi bizim açımızdan kıymetlidir" ifadesini kullandı.



