Birgün'ün yalanı yine patladı: Bakanlıktan açıklama geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Birgün gazetesinde ilk sayfadan verilen habere konu olan ihalenin gerçekleştirildiği tarihin 13 Nisan 2023 olduğunu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ilgili tarihte Bakanlık görevini icra etmediği gibi Türkiye’de de olmadığı beyan edildi. Bakanlıktan yapılan yalanlama metni şöyle: "Birgün gazetesinde İsmail Arı imzası ile ilk sayfadan verilen “Milyarlık arazi Şimşek’in Dostuna” başlıklı çıkan haber maksatlı ve çarpıtma bir haberdir. Habere konu olan ihalenin gerçekleştirildiği tarih 13 Nisan 2023 olup bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ilgili tarihte Bakanlık görevini icra etmediği gibi Türkiye’de de değildir.

'Hiç kimseye ve kuruma ayrıcalık tanınmayacaktır'

Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, atandığı ilk gün (04.06.2023) Bakanlığımızın birimleri ile Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşların üst düzey bürokratlarına net talimat vermiştir. Bakan Şimşek bu talimatı ile ‘Mezardan babam bile çıkıp gelse dahi benim akrabam ya da arkadaşım olduğunu ifade eden hiç kimseye kuruma ayrıcalık tanınmayacaktır.’ İfadesini açıkça belirtmiştir.

'İması bir bile doğru değildir'

Bakanlık açıklamasında bu yaklaşımın Bakan Şimşek’in geçmiş 11 yıllık bakanlık döneminin net bir duruşu olduğunu belirterek açıklamayı şu ifadelerle sürdürdü: Bu çerçevede bir fotoğraf karesi ve zorlama bir ifade ile, ‘Arkadaş olduğu için bu araziyi aldı.’ iması ile yapılan bu haber kesinlikle doğru değildir. Bir fotoğraf karesi ile oluşturulmak istenen algı, gazetecilik etiğine de aykırıdır.

Hukuki süreç başlatılacak

Bakanlığın açıklamasında gazetecinin kamuoyunu yanıltma yoluna gittiği belirterek, kaynağına sormadan yapılan bu haber için gerekli hukuki sürecin başlatılacağı bildirildi.

Bakan Şimşek: Haber görünümlü karalamayı kınıyorum

Bakan Şimşek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada haber görünümlü kınamayı yalanladığını belirterek şunları söyledi: "Haber görünümlü karalamayı kınıyorum. Ben yurtdışında iken ve henüz bakan değilken; açık artırmada alınan bir işi bana bağlamaya çalışmışlar. 'Mezardan babam çıkıp gelse dahi eş-dost veya akrabam olduğunu ifade eden hiç kimseye kamuda ayrıcalık tanınmayacaktır.' talimatım hala geçerlidir!"





Haber görünümlü karalamayı kınıyorum.



Ben yurtdışında iken ve henüz bakan değilken; açık artırmada alınan bir işi bana bağlamaya çalışmışlar.



“Mezardan babam çıkıp gelse dahi eş-dost veya akrabam olduğunu ifade eden hiç kimseye kamuda ayrıcalık tanınmayacaktır.” talimatım… https://t.co/CiFp6dMIOy — Mehmet Simsek (@memetsimsek) September 20, 2023











