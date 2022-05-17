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POLİTİKA

Birgün'ün yalanını mahkeme tescilledi: Selçuk Bayraktar'a 200 bin lira tazminat ödeyecekler

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Birgün gazetesinin kendisini hedef alan haberine ilişkin açtığı manevi tazminat davasını kazandı. "Davalıların niyetinin habercilik ya da toplumu bilgilendirmek olmadığı müvekkillerin kişilik haklarına saldırı kastı güttükleri aşikârdır." denilen mahkeme kararına göre; Birgün, Bayraktar'a 200 bin lira ödeyecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Birgünün yalanını mahkeme tescilledi: Selçuk Bayraktara 200 bin lira tazminat ödeyecekler
Selçuk Bayraktar

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçları (SİHA) tüm dünyada adından başarılarıyla söz ettirirken, yurt içinde ise bazı kesimlerin hedefi haline geliyor.

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Muhalefet partileri başta olmak üzere birçok asılsız ithamla karşı karşıya kalan Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, açtığı son tazminat davasını da kazandı.

Birgün gazetesinin kendisini hedef alan, "TÜBİTAK, damadın vakfına çalışıyor" haberini geçtiğimiz yılın eylül ayında mahkemeye taşıyan Bayraktar, toplam 250 bin liralık manevi tazminat talep etmişti.

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200 BİN LİRA TAZMİNAT CEZASI

Dava dilekçesinde yer alan "Davalıların niyetinin habercilik ya da toplumu bilgilendirmek olmadığı müvekkillerin kişilik haklarına saldırı kastı güttükleri aşikârdır" talebini kabul eden mahkeme, bugün görülen karar duruşmasında, haberin muhataplarını toplamda 200 bin liralık manevi tazminat cezasına çarptırdı.

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