Birgün'ün yalanını mahkeme tescilledi: Tazminat iletişim fakültesi öğrencilerine burs olacak

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçları (SİHA) tüm dünyada adından başarılarıyla söz ettirirken, yurt içinde ise sık sık bazı kesimlerin hedefi haline geliyor.

BİRGÜN'ÜN YALANINI MAHKEME TESCİLLEDİ

Muhalefet partileri başta olmak üzere birçok asılsız ithamla karşı karşıya kalan Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, açtıkları son tazminat davasını da kazandı.

Birgün gazetesinin kendilerini hedef alan, "TÜBİTAK, damadın vakfına çalışıyor" haberini geçtiğimiz yılın eylül ayında mahkemeye taşıyan Bayraktar ailesi, toplam 250 bin liralık manevi tazminat talep etmişti.

GÜNDEM SİHA'lara 'oyuncak' diyen Merdan Yanardağ kaybettiği 'Bayraktar davası' sonrası yargıyı tehdit etti: Devran dönünce yakanızı bırakmayacağız

200 BİN LİRA TAZMİNAT CEZASI

Dava dilekçesinde yer alan "Davalıların niyetinin habercilik ya da toplumu bilgilendirmek olmadığı müvekkillerin kişilik haklarına saldırı kastı güttükleri aşikârdır" talebini kabul eden mahkeme, bugün görülen karar duruşmasında, haberin muhataplarını toplamda 200 bin liralık manevi tazminat cezasına çarptırdı.

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HALUK BAYRAKTAR: DOĞRULUKUKTAN SAPMAYAN GAZETECİLER YETİŞSİN DİYE İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE BURS OLARAK VERECEĞİZ

Karar sonrası açıklama yapan Haluk Bayraktar, "Etikten, ahlaktan, doğruluktan sapmayacak gazeteciler yetişsin diye bu tazminatları da iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğiz." dedi.

Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yargı kararı kendi lehlerine olursa ne ala, eğer aleyhlerine olursa tu kaka! Hakka da hukuka da saygıları yok! Etikten, ahlaktan, doğruluktan sapmayacak gazeteciler yetişsin diye bu tazminatları da iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğiz. Utandılar mı? Sanmam..."

Yargı kararı kendi lehlerine olursa ne ala, eğer aleyhlerine olursa tu kaka!



Hakka da hukuka da saygıları yok!



Etikten, ahlaktan, doğruluktan sapmayacak gazeteciler yetişsin diye bu tazminatları da iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğiz.



Utandılar mı? Sanmam... pic.twitter.com/zZEb0qoeXD REKLAM May 17, 2022

GÜNDEM T3 Vakfı gazeteci Çiğdem Toker'e açtığı tazminat davasını kazandı: İBB'den para aldıkları iddia edilmişti