Birilerinin kendilerini takip ettiğini söyleyen çift, sırra kadem bastı Birilerinin kendilerini takip ettiğini söyleyen çift, sırra kadem bastı Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, Veysi ve Fatıma Akbulut çiftinden perşembe günüden beri haber alınamıyor. İddiaya göre, Veysi Bulut, kayınpederini cep telefonundan arayarak birilerinin kendilerini takip ettiğini söyledi ve telefonu kapattı. Emniyet Genel Müdürlüğü cep telefonu operatörleri aracılığıyla kayıp çift için kayıp mesajı gönderirken Kızıltepe polisi ilçe genelinde Akbulut çiftini arıyor.

Haber Merkezi 21 Aralık 2019, 10:37 Son Güncelleme: 21 Aralık 2019, 10:39 İHA