Gündem Birilerinin kendilerini takip ettiğini söyleyen çift, sırra kadem bastı
MARDİN

Birilerinin kendilerini takip ettiğini söyleyen çift, sırra kadem bastı

Birilerinin kendilerini takip ettiğini söyleyen çift, sırra kadem bastı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, Veysi ve Fatıma Akbulut çiftinden perşembe günüden beri haber alınamıyor. İddiaya göre, Veysi Bulut, kayınpederini cep telefonundan arayarak birilerinin kendilerini takip ettiğini söyledi ve telefonu kapattı. Emniyet Genel Müdürlüğü cep telefonu operatörleri aracılığıyla kayıp çift için kayıp mesajı gönderirken Kızıltepe polisi ilçe genelinde Akbulut çiftini arıyor.

Haber Merkezi İHA
31 yaşındaki Veysi ve 27 yaşındaki Fatma Akbulut çiftinden haber alınamıyor.
31 yaşındaki Veysi ve 27 yaşındaki Fatma Akbulut çiftinden haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre 31 yaşındaki Veysi ve 27 yaşındaki Fatma Akbulut çifti 2 çocuğuyla birlikte Mersin’den Kızıltepe ilçesine geldi. Akbulut çifti, perşembe günü alışveriş için çarşıya çıktı.

  • İddiaya göre, Veysi Bulut, kayınpederini cep telefonundan arayarak birilerinin kendilerini takip ettiğini söyledi ve telefonu kapattı. Yakınları Akbulut çiftinden haber alamadıktan sonra durum polis ekiplerine bildirildi.

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü de cep telefonu operatörleri üzerinden kayıp ilan mesajı gönderdi.

Mesajda, "Kayıp Fatıma Akbulut yaş 27, 1.75 boy, 55 kilogram, beyaz ten, kumral saç, yeşil göz. Veysi Akbulut yaş 31, 1.75 boy, siyah saç, esmer ten, kahve göz. 19 Aralık 2019 tarihinde Mardin ilimiz Kızıltepe ilçemizden kayıptırlar. Görenlerin 155 polis hattına veya en yakın polis birimine bilgi vermeleri rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

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