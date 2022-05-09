Birlik çağrısı yapan Selahattin Demirtaş'a Nedim Şener'den tepki: Yakında tek devlet tek bayrak der

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'mülteci' mesajı: Suriyeli kardeşlerimizi katillerin kucağına atmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz bu konutları onun için yapıyoruz. Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler. Ama biz onları kovmayacağız. Onları, katillerin eline, kucağına atmayacağız.' dedi.



