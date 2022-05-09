Gündem Birlik çağrısı yapan Selahattin Demirtaşa Nedim Şenerden tepki Yakında tek devlet tek bayrak der
POLİTİKA

Birlik çağrısı yapan Selahattin Demirtaş'a Nedim Şener'den tepki: Yakında tek devlet tek bayrak der

6-8 Ekim olaylarının faili eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinden kaleme aldığı yazısında şaşırtan açıklamalarda bulundu. Birlik çağrısı yapan Demirtaş, "Ortak paydamız demokratik cumhuriyettir, ortak evimiz Türkiye'dir, ortak devletimiz Türkiye Cumhuriyeti Devletidir" dedi. Demirtaş'ın bu açıklamalarına gazeteci Nedim Şener'den tepki geldi. Demirtaş için "PKK’nın sözcüsü terörist elebaşının heykelini dikecekti" ifadesini kullanan Şener, "Yakında 'tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak' der mi der" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Birlik çağrısı yapan Selahattin Demirtaşa Nedim Şenerden tepki: Yakında tek devlet tek bayrak der
Nedim Şener

HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, 2013 yılında İstanbul'da yapılan nevruz kutlamasındaki konuşmada PKK'yı ve terörist başı Abdullah Öcalan'ı övmesi sebebiyle "Terör örgütü propagandası" suçundan hapisle cezalandırılmıştı.

Zaman zaman avukatları aracılığıyla destekçilerine mesajlar gönderen Demirtaş, bu kez hapisten bir yazı kaleme aldı. Demirtaş, söz konusu yazısında şaşırtan ifadelere yer verdi.

DEMİRTAŞ: ORTAK DEVLETİMİZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİDİR

T24'teki yazıya göre birlik çağrısı yapan Demirtaş, "Büyük değişime hazır olun. Kimseyi dışlamayın. Herkesin el ele, yan yana durması için uğraşın. Ortak paydamız demokratik cumhuriyettir, ortak evimiz Türkiye'dir, ortak devletimiz Türkiye Cumhuriyeti Devletidir" dedi.

NEDİM ŞENER: TERÖRİST ELEBAŞININ HEYKELİNİ DİKECEKTİ

Demirtaş'ın bu açıklamalarına gazeteci Nedim Şener, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Demirtaş'ın sözlerini alıntılayan Şener şu ifadeleri kullandı:

"PKK’nın sözcüsü terörist elebaşının heykelini dikecekti, yakında 'tek devlet tek millet tek vatan tek bayrak' der mi der"

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