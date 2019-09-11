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BİTLİS

Bitlis'te katliam gibi kaza: 10 kişi hayatını kaybetti

Bitlis'te köy minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Bitlis'te trafik kazası
Bitlis'te trafik kazası

Bitlis'in Hizan ilçesinde köy minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKIP ŞARAMPOLE UÇTU

Kaza, saat 10.00 sıralarında Hizan ilçesine bağlı Kalkanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Kalkanlı köyünden Hizan'a yolcu taşıyan minibüs, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada, minibüsteki 10 kişi öldü, 7 kişi ağır yaralandı. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

AA
Bitlis'teki trafik kazasında yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

BİTLİS VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Hizan'daki kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kalkanlı köyünde köy minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi öldü, 7 kişi yaralandı" dedi.

AA
Bitlis'teki trafik kazasında yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
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