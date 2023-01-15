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POLİTİKA

Biz seçime hazırız: Altı çarpı sıfır eşittir sıfır

MHP lideri, seçim tarihiyle ilgili “Her koşulda Cumhur İttifakı seçime hazır” dedi. Bahçeli, defalarca toplanıp aday açıklayamayan altılı masayı da eleştirdi: Altı çarpı sıfır eşittir sıfır.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
Biz seçime hazırız: Altı çarpı sıfır eşittir sıfır
Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret eden Bahçeli, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı.

MHP, seçim çalışmalarını ele almak için Kızılcahamam’da kampa girdi. Bahçeli’nin başkanlık ettiği kampta, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile milletvekilleri yer aldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda MHP’nin bu yılki seçimlere hazırlık kapsamında hem genel merkez hem teşkilat bazında yapacağı çalışmalar ele alındı. Ülke gündemiyle iç ve dış gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda, ekonomik ve siyasi konulara ilişkin sunumlar yapıldı.

CUMHUR İTTİFAKI KARARLI

Toplantıdan sonra gazetecilerle bir araya gelen Bahçeli, “Bizim programımız ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uygulama sistemini karşılaştırdığımızda, çok şey birbirlerini örtüyor. Yani güfte ile beste örtüşmüş oldu” diye konuştu. Perşembe günü komisyonda görüşülecek başörtüsüne anayasal güvence getiren Anayasa değişikliği konusuna değinen Bahçeli, “Cumhur İttifakı o değişikliği yapmakta kararlı. Meclis’te 400’ün üzerinde bir oyla çıkarsa çok daha sağlıklı olur. Ama olmazsa da bu sefer referanduma gitme hali doğar” değerlendirmesinde bulundu.

ALTILI MASANIN FORMÜLÜ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın adaylık açıklamalarını değerlendiren Bahçeli, “Bizim adayımız belli, kararımız net. Bizi başkaları ilgilendirmiyor. Ben bir formülünü buldum. Onun formülü şu, altı çarpı sıfır eşittir sıfır. 6’lı masa bugüne kadar 10 toplantı yaptı. Yeni bir toplantı yapacaklar. Bu denklemi o toplantının sonucu üzerine kurdum” diye konuştu. Seçim tarihiyle ilgili de Bahçeli şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nasıl bir değerlendirme yaparsa onu beklemek lazım. Her koşulda Cumhur İttifakı seçimlere hazır.”

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