​Bize gücünüz yetmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un skandal sözlerine tokat gibi yanıt

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün gece yarısı sosyal medya hesabından yıllar öncesine ait bir konuşmasını paylaşarak, kendisini hedef alanlara mesaj verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önceki gün, Yunanistan ile dayanışma içinde olduklarını kaydedip, “Sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan’la” skandal ifadelerini kullandı. Tepki çeken bu sözlere AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Dışişleri Bakanlığı gerekli cevabı verdi. Gece yarısı ise Erdoğan, sosyal medya hesaplarında, yıllar önce yaptığı bir açıklamaya ait görüntülere yer verdi. Paylaştığı videoda Erdoğan’ın “Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz ama kusura bakmayın, biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz” ifadeleri yer alıyor.

OYNAT 00:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye düşmanlarına: Biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından video paylaşımında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Belediye Başkanlığı dönemine ait videoda, 'Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizi yemek istiyorsunuz. Kusura bakmayın biz size büyük geliriz. Bizi yiyemezsiniz' ifadeleri yer alıyor. BiP'te paylaş

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LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRECEK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Erdoğan’ın geçmiş yıllarda yaptığı ve sosyal medya hesaplarından paylaştığı açıklamaya dair görüntülere Twitter hesabında yer verdi. Fahrettin Altun, “O günden bugüne, Sayın Cumhurbaşkanımız milletinden aldığı güçle birçok hain tuzağı, tuzak kuranların başına geçirdi. Allah’ın yardımı, milletimizin desteğiyle Cumhurbaşkanımız ülkemize, güçlü ve büyük Türkiye’ye liderlik etmeye devam edecektir” değerlendirmesinde bulundu.

O günden bugüne, sayın Cumhurbaşkanımız milletinden aldığı güçle birçok hain tuzağı tuzak kuranların başına geçirdi. Allah’ın yardımı, milletimizin desteğiyle Cumhurbaşkanımız ülkemize, güçlü ve büyük Türkiye’ye liderlik etmeye devam edecektir. https://t.co/xmJq38DSst REKLAM September 10, 2020

HANGİ MACRON’U KINAYALIM

Bir diğer paylaşımında ise Macron’a tepki gösteren Altun, “Türkiye’ye yönelik saldırıları için hangi Emmanuel Macron’u kınayalım? De Gaulle taklidi yaparak, NATO’nun beyin ölümünü duyuran Macron mu? Libya’da teröristleri silahlandırıp, NATO’nun güney kanadına zarar veren Macron mu? Yoksa Akdeniz seferine çıkan ‘atanamayan Napolyon’ mu?” ifadelerini kullandı.

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DONANMA’DAN BİR NAVTEX DAHA

Bu arada Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, yayımladığı yeni Navtex duyurusu ile Doğu Akdeniz’de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağını açıkladı. Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca yayınlanan koordinatlı duyuruya göre Türk savaş gemileri Doğu Akdeniz’deki Sadrazamköy bölgesinde 12-14 Eylül arası füze atışları deneyecek.

Sussunlar yeter

Hulusi Akar (orta)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir’deki Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığının Eğitim Yılı Başlangıç Töreni’nde yaptığı konuşmada Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı hareket eden ülkeleri uyardı. “Türkiye aleyhine çeşitli kumpaslara girenler, tarihte olduğu gibi bugün de hüsrana uğrayacaklar. Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter. Bir şey yapmalarına gerek yok, sussunlar yeter. Komşumuz Yunanistan’ın bazı ülkelerin menfaatleri uğruna kendini kullandırmaması, bu uğurda meze olmamasını şiddetle tavsiye ediyoruz” diyen Akar, bölgeyle alakası olmayan Fransa’nın da Doğu Akdeniz’de rol kapma telaşına düştüğüne işaret ederek şu mesajları verdi: “Libya’da, Suriye’de, Akdeniz’de, Afrika’da krizleri körüklüyorlar. Tehdit diliyle konuşanlar atalarıyla görüşsünler. Bizim ne yaptığımızı atalarına sorsunlar. Politik iflaslarını örtbas etmek isteyen kifayetsiz muhterisler çeşitli eylemlere girişiyorlar. Hadlerini aşarak birliğimize fitne sokmaya çalışıyorlar. Fitne amaçlı bu sözlerin milletimizin zihninde hiçbir karşılığı yoktur. Siz Hafter’i, PKK/YPG’yi destekler ve başarısız olursanız bunun sonucunda Türkiye’yi suçlayarak bir yerlere varmanız mümkün değil. Hiçbir şekilde bu yaptıklarının üstünün örtülmesi mümkün değil.”

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Türkiye’nin gücü rahatsız ediyor

Mustafa Şentop

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri tepkiyle karşılandı. Şentop, “Fransa’nın esas rahatsızlığı, Türkiye’nin dünyada, bölgede ve özellikle Afrika’da etkin oluşuyla ilgilidir. Bunu da Yunanistan’ın oradaki bazı dayanıksız, mesnetsiz, hukuka aykırı tezlerinin yanında yer alıyormuş gibi bu rahatsızlığını göstermeye çalışıyor” dedi. Şentop, “Bir NATO müttefiki olarak Fransa’nın bu ikiyüzlülükten vazgeçmesini, uluslararası hukuka, deniz hukukuna uygun hareket etmesini bekliyoruz. (Fransa’ya) Hiç kimse ergenlik sorunlarını uluslararası ilişkiler alanına taşımasın. AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi’nde alınan kararlar Türkiye açısından çok fazla bir ehemmiyet ifade etmiyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik açıklamaları nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a “sömürge zihniyetinin temsilcisi” ifadesiyle tepki gösterdi. Oktay, sosyal medya hesabından Macron’un Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarına ilişkin paylaşımda bulundu. “ErdoğanınYanındayız” etiketiyle yaptığı paylaşımda Oktay, “Sömürge zihniyetinin temsilcisi Macron kendini bilmez açıklamalarına devam ededursun, biz Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan liderliğinde dünya mazlumlarına uzanan dost eli olmaya, milletimizle birlikte tarih yazmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Engin Özkoç

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Macron’un, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerini asla kabul etmediklerini ve kınadıklarını belirterek şu açıklamayı yaptı: “Herkes ve tüm dünya şunu bilmelidir hiçbir ülkenin devlet başkanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlığı makamı için yakışıksız bir üslupla asla konuşamaz. İç siyasetimize müdahale etmeye kimsenin hakkı yoktur. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye açısından kesinlikle kabul edilmeyecek açıklamalarda bulunmuştur. Bu yaptığı açıklamaları CHP olarak kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Macron haddini bilmelidir. Akdeniz’de gerilimi tırmandıran üslup ve tavırdan hemen vazgeçmelidir. Yunanistan ile aramızda olan yaşadığımız sorunu iki ülke çözecek güce ve tarihsel bağa sahiptir. Sorunun diplomasi masasında çözülmesi gerekir. Macron ve Fransa gölge etmemelidir.”

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Atina çıkarlarına AB’yi alet ediyor

Hami Aksoy

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (Med7) Altıncı Zirvesi sonunda kabul edilen ortak bildiride yer alan ifadelere tepki gösterdi. “Fransa, İtalya, İspanya, Malta, Portekiz, Yunanistan ve GKRY’nin katılımıyla 10 Eylül 2020 tarihinde düzenlenen AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (Med7) Altıncı Zirvesi sonunda kabul edilen ortak bildiride yer alan Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesine ilişkin ifadeler, geçen sene olduğu gibi taraflı, gerçeklerden kopuk ve hukuki dayanaktan yoksundur” İfadelerin kullanan Aksoy şunları kaydetti:

GEMİLERİNİZİ GERİ ÇEKİN

“Yunanistan’ı uluslararası hukuka aykırı ve maksimalist deniz yetki alanı iddialarından vazgeçmeye davet ediyoruz. Gerginliğin azaltılması için Yunanistan’ın Oruç Reis araştırma gemimizin etrafındaki askeri gemilerini çekmesi, NATO’nun ayrıştırma inisiyatifine destek vermesi, Meis dahil Doğu Ege adalarını silahlandırmaktan vazgeçmesi ve Batı Trakya Türk Azınlığına yönelik son dönemde artan baskılarına son vermesi elzemdir.

ÖN KOŞULSUZ MASAYA OTURMALI

Türkiye Doğu Akdeniz’e en uzun kıyısı olan ve AB’ye aday bir ülkedir. Doğu Akdeniz’de diyalog ve işbirliğinin hakim kılınması için öncelikle Yunanistan’ın Türkiye ile önkoşulsuz olarak masaya oturması, Kıbrıslı Rumların Adanın ortak sahibi olan KKTC ile hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesi için gelir paylaşımı dahil işbirliği yapması, kendi dar görüşlü çıkarlarına AB’yi alet etmemesi ve AB’nin ve bahsekonu bildiriye imza atan diğer ülkelerin ise uluslararası hukuka ve AB müktesebatına aykırı olarak dayanışma kisvesi altında körü körüne izledikleri tek yanlı ve taraflı tutumlarını terk etmesi lazımdır. Dayanışma haklı olduğunda, haklıyla yapılır. Haksızla dayanışma olmaz.”

Macron’a İtalya ve İspanya freni

İspanya’nın sol görüşlü El Pais gazetesi, Korsika’da önceki gün yapılan Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi’nin (MED7) sonuç bildirisinde “Fransa, Yunanistan ve (Güney) Kıbrıs (Rum Yönetimi) tarafından istenilen Türkiye karşıtı sert ifadelerin, İspanya ve İtalya’nın girişimiyle yumuşatıldığını” iddia etti. Korsika’daki zirvede Doğu Akdeniz sorunuyla ilgili İspanya ve İtalya’nın tutumuna Portekiz ve Malta’nın da destek verdiği belirtilerek, “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye’ye karşı hızlandırmak istediği saldırganlığın bu ülkelerin girişimiyle kontrol altına alındığı” vurgulandı.