BM 30 Mart’ı Sıfır Atık günü ilan etti: Emine Erdoğan başlattı 105 ülke kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın 2017 yılında başlattığı “Sıfır Atık Projesi”, sınırlarını aştı. Türkiye’nin ana sunucu, 105 ülkenin ise ortak sunucu olduğu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildi. Böylece, Emine Erdoğan’ın başlattığı “Sıfır Atık Projesi”, BM Genel Kurulu kararıyla desteklenmiş oldu.

SIFIR ATIK KURULU KURULACAK

BM Kurulu’ndan çıkan ‘Sıfır Atık’ kararı ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten yerel ve ulusal sıfır atık girişimlerini teşvik etmek için bilgi, deneyim ve uzmanlığa dayalı, cinsiyet dengesi ve adil coğrafi temsil dikkate alınarak gönüllü ve seçkin kişilerden oluşan 3 yıl görev yapacak bir danışma kurulu kurması isteniyor. Sıfır atık girişimleri, çevreye duyarlı atık yönetimi, sürdürülebilir tüketim ve üretim konularının BM bünyesinde ele alınmasına devam edilmesi gerektiğini vurgulanan karar, üye devletleri ve BM ile diğer uluslararası ve bölgesel örgütleri sıfır atık girişimlerini uygulamaya teşvik ediyor. BM Çevre Programı’nın bir sonraki Küresel Atık Yönetimi Görünümü raporunda sıfır atık girişimlerine de yer verilmesini istenen kararla, BM Genel Kurulu Başkanı’ndan 2023 yılında “sıfır atık” ve “Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Modellerine Yönelik 10 Yıllık Çerçeve Programı” konularında üst düzey bir toplantı düzenlemesi talep ediliyor.

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Tarifsiz bir duygu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, BM Genel Kurulunun 30 Mart’ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Emine Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Sıfır Atık hareketi, çocuklarımız için düşlediğim mavi ve yeşilin egemenliğinde bir geleceğin tezahürü. 2017’den günümüze kartopu misali gönülden gönüle büyüyerek seferberliğe dönüştü. Bugün, küresel Sıfır Atık idealimizin ulaştığı noktayı görmek ise tarifsiz bir duygu. Bu gururun haklı paydaşları olarak yediden yetmişe projemizi sahiplenen, benimseyen, geliştiren halkımıza ve üstün gayretleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza şükranlarımı sunuyorum.

İYİ NİYET BEYANI İMZALANMIŞTI

Emine Erdoğan, eylül ayında BM 77. Genel Kurulu Görüşmeleri sırasında New York’ta BM Genel Sekreteri ile bir araya gelmiş ve ikili iklim kriziyle mücadele kapsamında “Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı” imzalamıştı. Beyanda şu ifadeler yer almıştı: “Sürdürülebilir atık yönetimi uygulamalarını hayata geçirmeyi taahhüt ediyoruz. Sıfır atık yaklaşımını dünya çapında teşvik etmeye ve daha kapsamlı tanınması ve uygulanması için en iyi uygulamaları paylaşmaya söz veriyoruz. Ayrıca sorumlu atık üretimi ve tüketimini teşvik etmek için sıfır atık konusundaki girişim, kampanya, program, proje ve faaliyetleri desteklemeyi vadediyoruz.”

Murat Kurum

Gurur günümüz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, “Sınırları aşan Sıfır Atık Projemizde gurur günümüz! BM Genel Kurulu’na sunduğumuz kararımız 105 ülkenin desteğiyle kabul edildi. 30 Mart artık Uluslararası Sıfır Atık Günü! Bu hareketin öncüsü, savunucusu Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’ye şükranlarımı sunuyorum. “ dedi.