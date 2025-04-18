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BM acı tabloyu açıkladı: Gazze'de 2 milyondan fazla kişi tutsak

BM acı tabloyu açıkladı: Gazze'de 2 milyondan fazla kişi tutsak

10:1818/04/2025, Cuma
G: 18/04/2025, Cuma
DHA
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BM: Gazze'de 2 milyondan fazla kişi tutsak kalmış durumda
BM: Gazze'de 2 milyondan fazla kişi tutsak kalmış durumda

Birleşmiş Milletler, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana hiçbir yardım girişine izin vermediği Gazze'deki durumun ciddiyetine dikkati çekti. Birleşmiş Milletler (BM) sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada Gazze'deki insani yardım stoklarının tükenme noktasına geldiğini ifade ederken bölgede 2 milyondan fazla kişinin 'tutsak kaldığını' duyurdu.

Gazze'de insani yardım malzemeleri tükenmenin eşiğinde. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana hiçbir yardım girişine izin vermediği bölge ile ilgili Birleşmiş Milletler, kesintisiz insani yardım çağrısını yineledi.


Birleşmiş Milletler (BM) sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne hiçbir insani yardım girişine izin vermediğini belirterek, bölgede 2 milyondan fazla kişinin 'tutsak kaldığını' açıkladı. Dujarric, Gazze'deki insani yardım stoklarının tükenme noktasına geldiğini ve özellikle çocuklar başta olmak üzere sivil halk arasında 'stres düzeyinin yüksek' olduğunu aktardı. Gazze'deki su altyapısının yaklaşık yüzde 90'ının tamamen ya da kısmen tahrip edildiğini kaydeden Dujarric, İsrail'in uluslararası hukuk uyarınca gıda, tıbbi malzeme ve kamu hizmetleri sağlama yükümlülüğü bulunduğunu hatırlattı.


Dujarric, BM'nin insani yardım malzemelerinin de tükenmek üzere olduğu konusunda uyardı.




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